РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    22:03, 27 Январь 2026 | GMT +5

    В Азербайджане предотвращена попытка теракта против посольства Израиля

    В Баку сотрудники Службы государственной безопасности (СГБ) Азербайджана задержали троих местных жителей, подозреваемых в подготовке нападения на израильскую дипломатическую миссию, сообщает собственный корреспондент агентства Kazinform со ссылкой на The Times of Israel.

    В Азербайджане предотвращена попытка теракта против посольства Израиля
    Фото: Israel War Room

    Задержанные — Ильгар Гулиев (2000 г. р.), Амин Пириев (2005 г. р.) и Элвин Ализаде (2005 г. р.) — вступили в контакт с вооруженным крылом террористической организации «Вилаяти‑Хорасан» и приобрели предметы, предназначенные для нападения. Подготовка атаки велась несколько месяцев.

    В СГБ уточнили, что подозреваемые были задержаны при приближении к зданию посольства, а против них возбуждены уголовные дела по нескольким статьям Уголовного кодекса Азербайджана, связанным с подготовкой теракта и использованием оружия. Суд постановил заключить их под стражу до окончания расследования.

    В Азербайджане предотвращена попытка теракта против посольства Израиля
    Фото: Israel War Room

    Оперативно-следственные действия по делу продолжаются.

    СМИ отмечают, что задержания были произведены вскоре после визита министра иностранных дел Израиля Гидеона Саара в Баку 26 января.

    Ранее СГБ Азербайджана задержала нескольких ключевых фигурантов, принимавших участие в создании террористической ячейки с целью подготовки крупных атак на территории страны.

    Теги:
    Терроризм Азербайджан Мировые новости Израиль
    Серикбол Кошмаганбетов
    Серикбол Кошмаганбетов
    Автор
    Сейчас читают