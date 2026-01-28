В Азербайджане предотвращена попытка теракта против посольства Израиля
В Баку сотрудники Службы государственной безопасности (СГБ) Азербайджана задержали троих местных жителей, подозреваемых в подготовке нападения на израильскую дипломатическую миссию, сообщает собственный корреспондент агентства Kazinform со ссылкой на The Times of Israel.
Задержанные — Ильгар Гулиев (2000 г. р.), Амин Пириев (2005 г. р.) и Элвин Ализаде (2005 г. р.) — вступили в контакт с вооруженным крылом террористической организации «Вилаяти‑Хорасан» и приобрели предметы, предназначенные для нападения. Подготовка атаки велась несколько месяцев.
В СГБ уточнили, что подозреваемые были задержаны при приближении к зданию посольства, а против них возбуждены уголовные дела по нескольким статьям Уголовного кодекса Азербайджана, связанным с подготовкой теракта и использованием оружия. Суд постановил заключить их под стражу до окончания расследования.
Оперативно-следственные действия по делу продолжаются.
СМИ отмечают, что задержания были произведены вскоре после визита министра иностранных дел Израиля Гидеона Саара в Баку 26 января.
Ранее СГБ Азербайджана задержала нескольких ключевых фигурантов, принимавших участие в создании террористической ячейки с целью подготовки крупных атак на территории страны.