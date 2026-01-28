В Азербайджане предотвращена попытка теракта против посольства Израиля

Задержанные — Ильгар Гулиев (2000 г. р.), Амин Пириев (2005 г. р.) и Элвин Ализаде (2005 г. р.) — вступили в контакт с вооруженным крылом террористической организации «Вилаяти‑Хорасан» и приобрели предметы, предназначенные для нападения. Подготовка атаки велась несколько месяцев.

В СГБ уточнили, что подозреваемые были задержаны при приближении к зданию посольства, а против них возбуждены уголовные дела по нескольким статьям Уголовного кодекса Азербайджана, связанным с подготовкой теракта и использованием оружия. Суд постановил заключить их под стражу до окончания расследования.

Фото: Israel War Room

Оперативно-следственные действия по делу продолжаются.

СМИ отмечают, что задержания были произведены вскоре после визита министра иностранных дел Израиля Гидеона Саара в Баку 26 января.

Ранее СГБ Азербайджана задержала нескольких ключевых фигурантов, принимавших участие в создании террористической ячейки с целью подготовки крупных атак на территории страны.