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    16:26, 06 Июль 2024 | GMT +6

    В Азербайджане подписано Решение глав государств об усилении Секретариата ОТГ

    Акорда
    Фото: Акорда

    В завершение встречи неформального саммита Организации тюркских государств подписано Решение глав государств об усилении Секретариата Организации тюркских государств, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду. 

    Тюркские государства
    Фото: Акорда
    Тюркские государства
    Фото: Акорда

    Напомним, сегодня в Шуше проходит неформальный саммит Организации тюркских государств, посвященный теме «Построение устойчивого будущего посредством транспорта, коммуникаций и климатической деятельности» с участием Президента РК Касым-Жомарта Токаева, прибывшего с рабочим визитом в Азербайджан.

    Президент Казахстана принял участие в неформальном саммите Организации тюркских государств и подчеркнул, что тема саммита «Построение устойчивого будущего посредством транспорта, коммуникаций и климатической деятельности» отвечает общим интересам всех стран.

     

     

    Теги:
    Акорда Организация тюркских государств Тюркский мир Касым-Жомарт Токаев Азербайджан
    Гульжан Тасмаганбетова
    Автор
    Гульжан Тасмаганбетова
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