В Аулиеколе приступили к строительству домов для пострадавших от лесных пожаров

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Сразу после визита и озвученных Главой государства поручений по оказанию помощи пострадавшим, в Костанайской области приступили к строительству домов для погорельцев в Аулиекольском районе. Уже обозначены участки для строительства и пригнана необходимая техника. Процесс запущен, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Пока волонтеры в Аулиеколе на стадионе «Болашак» принимают и раздают прибывающую в Костанайскую область гуманитарную помощь пострадавшим, напротив через дорогу работу начинают строители. Уже определен участок для строительства домов для погорельцев.

Ранее по итогам технического обследования было выявлено , что жилые дома после прошедших в Костанайской области лесных пожаров полностью сгорели и не подлежат восстановлению. Дома было решено строить подальше от леса.

Тогда же стало известно, что построить планируется 91 дом, причем в кратчайшие сроки - за 2,5 месяца.

Для строительства домов был определен земельный участок площадью 2 га в селе Аулиеколь. Там будут построены одноэтажные жилые дома площадью 100 квадратных метров на участке 8 соток.

Пока институтами АО «КазНИИСА» и РГП «Госэкспертиза» Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства МИИР РК начата разработка проекта инженерных сетей, выделенные земли в Аулиеколе уже готовят к строительству.

«Мы сразу после визита Президента провели совещание, и я хочу сказать спасибо строительным компаниям, которые изъявили желание работать», - отметил первый заместитель акима Костанайской области Гауез Нурмухамбетов.

Он также отметил, что в данном случае никаких конкурсов на строительство домов проводиться не будет.

«Это ЧС, здесь не проходят конкурсы, сроки очень сжатые -2,5 месяца. Вы же знаете, сегодня если проводить конкурсы, они будут идти три месяца. А тут у нас стоит задача за 2,5 месяца под ключ сдать дом. Самое главное надо качественно дома построить по 100 квадратов. Поэтому здесь будут работать крупные компании. Задача - оперативно и качественно возвести дома»,- добавил он.

Строить новые дома в Костанайской области намерены по уже утвержденному проекту, который использовался во время возведения домов после наводнения в Мактаарале. Все это - за счет средств республиканского бюджета.