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    Для пострадавших от лесных пожаров построят 91 дом - аким Костанайской области

    4 Сентября 2022, 22:49

    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Аким Костанайской области Архимед Мухамбетов рассказал журналистам о планах по строительству новых домов для пострадавших от лесных пожаров жителей Аулиекольского района, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «91 дом мы планируем построить в Аулиеколе, подальше от лесов. Уже выделены земли. По поручению Премьер-Министра сейчас помощь оказывается Министерством индустрии и инфраструктурного развития. Создана совместная рабочая группа, - отметил глава региона. —Как вы знаете, зима у нас начинается раньше, в октябре. До конца октября мы должны достроить эти дома. На сегодняшний день запланировано строительство 91 дома».

    В течение 2-3 дней будут утверждены проекты домов. И уже в течение недели местные власти намерены приступить к строительству домов.

    К работе будут привлечены профессионалы, чтобы дома были построены быстро и качественно.

    Сегодня в Костанайской области объявили режим ЧС местного масштаба.

    Вместе с тем, по информации главы МЧС, населенным пунктам огонь уже не угрожает, здесь практически потушены все очаги возгорания. По данным на 20.00, производится тушение на четырех участках в лесной зоне - в районе сел Аманкарагай, Лесное, Озерное и Баганалы.

    Площадь возгораний превысила 43 тыс. гектаров лесного фонда. Огнем уничтожено и повреждено 108 строений. В тушении пожаров принимают участие свыше 600 человек личного состава и 100 единиц техники. Задействованы вертолеты. Работает оперативный штаб, на месте находится глава МЧС. Из ряда близ пожаров сел эвакуировали 1841 человек.

    В МЧС также сообщили о 10 людях, которые получили травмы и ожоги при пожаре в области. Один человек погиб.

    Ранее глава МЧС РК Юрий Ильин назвал возможные причины лесных пожаров в Костанайской области.

    Автор:

    Жанна Мусабаева

    Костанайская область Происшествия Акимат Строительство Видео Пожар
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