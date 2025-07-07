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    23:21, 06 Июль 2025 | GMT +5

    В Астане запустили салют в честь Дня столицы

    В честь празднования Дня столицы сегодня в Астане в 23:00 с Ботанического сада запустили праздничный салют, передает корреспондент агентства Kazinform.

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    Фото: акимат Астаны

    Мероприятие организовано за счет спонсорских средств.

    Салют состоялся после завершения праздничного OPEN AIR концерта с участием звезд казахстанской эстрады.

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    Фото: акимат Астаны

    6 июля в Казахстане отмечают День столицы. В честь этого праздника в Астане традиционно организовано более сотни разноплановых мероприятий.

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    Фото: акимат Астаны

    В этом году жителей и гостей столицы ждали яркие события, концерты, шоу, постановки, акции, выставки, спортивные турниры и многое другое.

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    Фото: акимат Астаны
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    Фото: акимат Астаны

    В этом году праздник совпал с Национальным днем домбры и сегодня вечером одна из главных достопримечательностей Алматы — телебашня «Коктобе» — предстала в праздничной подсветке.

    Теги:
    Салюты Астана День столицы
    Дамира Кеңесбай
    Дамира Кеңесбай
    Автор
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