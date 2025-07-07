В Астане запустили салют в честь Дня столицы
В честь празднования Дня столицы сегодня в Астане в 23:00 с Ботанического сада запустили праздничный салют, передает корреспондент агентства Kazinform.
Мероприятие организовано за счет спонсорских средств.
Салют состоялся после завершения праздничного OPEN AIR концерта с участием звезд казахстанской эстрады.
6 июля в Казахстане отмечают День столицы. В честь этого праздника в Астане традиционно организовано более сотни разноплановых мероприятий.
В этом году жителей и гостей столицы ждали яркие события, концерты, шоу, постановки, акции, выставки, спортивные турниры и многое другое.
В этом году праздник совпал с Национальным днем домбры и сегодня вечером одна из главных достопримечательностей Алматы — телебашня «Коктобе» — предстала в праздничной подсветке.