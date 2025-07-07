В Астане запустили салют в честь Дня столицы

Мероприятие организовано за счет спонсорских средств.

Салют состоялся после завершения праздничного OPEN AIR концерта с участием звезд казахстанской эстрады.

Фото: акимат Астаны

6 июля в Казахстане отмечают День столицы. В честь этого праздника в Астане традиционно организовано более сотни разноплановых мероприятий.

Фото: акимат Астаны

В этом году жителей и гостей столицы ждали яркие события, концерты, шоу, постановки, акции, выставки, спортивные турниры и многое другое.

Фото: акимат Астаны

Фото: акимат Астаны

В этом году праздник совпал с Национальным днем домбры и сегодня вечером одна из главных достопримечательностей Алматы — телебашня «Коктобе» — предстала в праздничной подсветке.