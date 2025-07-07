Телебашню «Коктобе» в Алматы подсветили в честь Дня домбры

На фасаде башни появились изображения домбры, музыкальных нот, национального орнамента, а также поздравительная надпись: «Ұлттық домбыра күні құтты болсын!»

Отметим, что в этот день на площади Абая перед Дворцом Республики состоялся праздничный концерт с участием известных артистов традиционного и эстрадного жанров. Жителей и гостей города поздравил аким Алматы Дархан Сатыбалды, подчеркнув особую значимость этого праздника для укрепления национального духа и культурной самобытности.

Напомним, что начиная с 2018 года, ежегодно в первое воскресенье июля в Казахстане отмечается Национальный день домбры.

Ранее агентство Kazinform рассказало о топ-10 памятников, установленных в честь этого национального музыкального инструмента.

Также Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с предстоящим Национальным днем домбры.

О нуждах и проблемах мастеров домбры рассказал известный ремесленник Жолаушы Турдугулов.