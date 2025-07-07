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    23:04, 06 Июль 2025 | GMT +5

    Телебашню «Коктобе» в Алматы подсветили в честь Дня домбры

    Одна из главных достопримечательностей Алматы — телебашня «Коктобе» — предстала в праздничной подсветке по случаю Национального дня домбры, передает корреспондент агентства Kazinform.

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    Фото: кадр из видео

    На фасаде башни появились изображения домбры, музыкальных нот, национального орнамента, а также поздравительная надпись: «Ұлттық домбыра күні құтты болсын!»

    Отметим, что в этот день на площади Абая перед Дворцом Республики состоялся праздничный концерт с участием известных артистов традиционного и эстрадного жанров. Жителей и гостей города поздравил аким Алматы Дархан Сатыбалды, подчеркнув особую значимость этого праздника для укрепления национального духа и культурной самобытности.

    Напомним, что начиная с 2018 года, ежегодно в первое воскресенье июля в Казахстане отмечается Национальный день домбры.

    Ранее агентство Kazinform рассказало о топ-10 памятников, установленных в честь этого национального музыкального инструмента. 

    Также Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с предстоящим Национальным днем домбры. 

    О нуждах и проблемах мастеров домбры рассказал известный ремесленник Жолаушы Турдугулов. 

    Теги:
    День домбры Алматы
    Еламан Турысбеков
    Еламан Турысбеков
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