Национальный день домбры: более 20 тысяч гостей посетили культурное событие в Астане

Событие объединило традицию и современность, звук и образ, память и вдохновение, став данью уважения национальному наследию и символу казахского народа.

Фото: акимат Астаны

По официальным данным организаторов, мероприятие посетили более 20 000 жителей и гостей города, что стало ярким доказательством того, насколько глубоко казахстанцы ценят свою историю и культурное наследие. Именно эта массовость и вовлеченность зрителей стала одним из ключевых элементов успеха события.

Фото: акимат Астаны

- Особым акцентом праздника стала грандиозная арт-инсталляция в форме домбры, расположенная на мосту. Это была не просто декоративная конструкция. Посетители, заходя внутрь инсталляции, погружались в звуковую атмосферу домбыры: звучали фрагменты легендарных кюев из фонда «Алтын қор» золотого фонда казахской музыки. Пространство внутри сопровождалось мягким светом и акустикой, создавая эффект личной встречи со звуком предков, - сообщили в столичном акимате.

В программу вошли такие мероприятия, как:

Шествие кюйши и сері: Артисты, одетые в образы великих исполнителей Курмангазы, Дины Нурпеисовой, Акана сері проходили по мосту, общаясь с гостями. Это шествие стало не только красочным зрелищем, но и интерактивным диалогом поколений.

Артисты, одетые в образы великих исполнителей Курмангазы, Дины Нурпеисовой, Акана сері проходили по мосту, общаясь с гостями. Это шествие стало не только красочным зрелищем, но и интерактивным диалогом поколений. Мастерская домбры: Юные участники праздника получили возможность попробовать свои силы в обучении игре на домбре, погружаясь в искусство, которое веками передавалось из поколения в поколение.

Фото: акимат Астаны

Интерактивные зоны: Посетители смогли поучаствовать в квестах вроде «Угадай кюй», собрать пазл-домбру, принять участие в викторинах и музыкальных играх, что позволило каждому найти для себя место в празднике.

Посетители смогли поучаствовать в квестах вроде «Угадай кюй», собрать пазл-домбру, принять участие в викторинах и музыкальных играх, что позволило каждому найти для себя место в празднике. Инсталляция «Голос, пришедший с ветром»: Ленты с названиями кюев и именами кюйши создали атмосферную визуальную экспозицию, подчёркивая значение каждого элемента культурного наследия.

Фото: акимат Астаны

Архив великих домбристов с использованием ИИ: Новшество мероприятия – оживление образов легендарных исполнителей, таких как Курмангазы, Дина Нурпеисова, Нургиса и других, с помощью искусственного интеллекта на LED‑экране. Это стало наглядным примером того, как современные технологии могут работать на сохранение и популяризацию исторического наследия.

Новшество мероприятия – оживление образов легендарных исполнителей, таких как Курмангазы, Дина Нурпеисова, Нургиса и других, с помощью искусственного интеллекта на LED‑экране. Это стало наглядным примером того, как современные технологии могут работать на сохранение и популяризацию исторического наследия. Проект «100 книг»: Выставка литературы в электронном формате, посвящённой домбре.

Фото: акимат Астаны

Домбра‑кино: Под открытым небом, в стилистике казахского аула, гости наслаждались просмотром фильмов о казахской музыке, уютной атмосферой с коврами.

Под открытым небом, в стилистике казахского аула, гости наслаждались просмотром фильмов о казахской музыке, уютной атмосферой с коврами. Праздничный концерт: Амфитеатрная сцена озвучилась легендарными кюями и народными песнями, возрождая многовековые традиции казахской музыкальной культуры.

Фото: акимат Астаны

Отмечается, что подобное мероприятие в таком формате является новшеством для столицы. Интеграция современных технологий с древними традициями продемонстрировала, что культурное наследие может и должно адаптироваться к цифровой эпохе, оставаясь живым и актуальным.

- Такой формат празднования стал настоящим мостом между прошлым и будущим, соединяя традиционное искусство с современными технологиями и давая возможность каждому прикоснуться к культурным истокам, - добавили в пресс-службе акимата Астаны.

Ранее мы писали о том, ко Дню домбры корреспондент агентства Kazinform поговорила с музыкантом Марком Ли – корейцем по национальности, который всерьез занимается казахским народным инструментом.