Как домбра покорила сердце корейца из Рудного

Домбрист рассказал, как пришел к музыке, что для него значит домбра и как собирается продвигать ее в будущем.

– Марк, как проходит для вас этот праздник?

– Прекрасно. Я благодарен, что у нас есть такой день – День домбры. Это действительно важный праздник для всех, кто любит этот инструмент.

– Когда вы начали заниматься музыкой?

– С домброй я познакомился в детстве, благодаря дедушке. А первые серьезные шаги сделал, когда мне было 9 лет. С тех пор не представляю свою жизнь без нее. Домбра – это мое продолжение, не просто инструмент, это часть меня. Думаю, для любого настоящего музыканта домбра – это нечто большее, чем музыкальный предмет.

– Есть ли у вас любимый кюй?

– Все кюи в моем репертуаре мне нравятся. Каждый из них дает мне разные эмоции, что-то свое. Не могу выделить один.

Фото: личный архив М. Ли

– Как вы относитесь к культурному объединению через музыку? Люди часто удивляются, когда видят корейца с домброй?

– Я считаю, у музыки нет национальности. Домбра – это музыка, а музыка объединяет. В том, что представители разных наций играют на ней, нет ничего странного – это естественно. Что касается удивления, то встречаю редко. Домбра довольно распространенный инструмент, и уже не вызывает такого удивления. Скорее – интерес и уважение.

– Как отреагировали на ваш выбор родные?

– Моя семья всегда откликалась на мои начинания. С музыкой получилось то же самое. Они были только рады моему выбору и во всем поддержали и продолжают делать это до сих пор.

– Насколько известно, вы не только играете сами, но и обучаете этому других?

– Да, преподаю юным ребятам, помогаю им освоить и полюбить домбру. В будущем планирую использовать TikTok, Instagram для популяризации домбры среди молодежи, проводить больше концертов. Важно, чтобы инструмент жил и дальше.

– Что бы вы хотели передать через свое творчество?

– Прежде всего – любовь к нашему инструменту. Я хочу показать, на что способна домбра, и чтобы ее услышали за рубежом. Играйте на домбре, слушайте ее и уважайте! Это наш культурный код, и он достоин того, чтобы жить и звучать.

Ранее ко Дню домбры более 200 жамбылских учеников исполнили кюй «Ерке сылқым».