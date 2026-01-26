В Астане загорелся частный жилой дом: из здания вынесли два газовых баллона

Прибывшие на место происшествия пожарные установили, что огонь охватил кровлю двухквартирного жилого дома. В ходе тушения спасатели вынесли из горящего здания два газовых баллона, что позволило предотвратить возможный взрыв.

Пожар был полностью ликвидирован на площади 250 квадратных метров. Пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются.

Напомним, что в Астане за прошлый год зарегистрировано 880 пожаров.