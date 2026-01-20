РУ
    В Астане за 2025 год зарегистрировано 880 пожаров

    Половина из них 50 произошли на объектах общественного питания, сообщили в региональной службе коммуникаций столицы, передает корреспондент Kazinform.

    пожар
    Фото: пресс-служба ДЧС города Астаны

    С IV квартала 2025 года на объектах общественного питания столицы проводится системная работа по предупреждению пожаров.

    – Основными причинами возгораний становятся короткие замыкания в электрических сетях, несвоевременная очистка жировых отложений в кухонных вытяжках, нарушения требований эксплуатации газовых баллонов, а также неосторожное обращение с огнем, – отметил заместитель начальника Управления государственного пожарного контроля ДЧС города Астаны Габит Бабаев.

    По словам Габита Бабаева, наибольшую опасность представляют донерные, тандырные, столовые и кафе. Так, 11 декабря 2025 года в Алматинском районе в тандырной столовой произошел пожар с последующим взрывом газового баллона. Площадь возгорания составила 50 квадратных метров, четыре человека получили термические ожоги и были доставлены в медицинские учреждения с диагнозом «ожоговый шок».

    В соответствии с поручением Генеральной прокуратуры РК на крупных и пожароопасных торговых объектах проведены внеплановые проверки. На 25 объектах выявлено 1056 нарушений требований пожарной безопасности. Руководителям выданы предписания с установленными сроками устранения нарушений. В настоящее время ведется контроль за их исполнением, а по отдельным фактам применены меры административного воздействия, материалы направлены в суд.

    Кроме того, с целью профилактики проведено 41 внеплановое обследование объектов общественного питания. В ходе мероприятий выявлены многочисленные нарушения, включая неисправные первичные средства пожаротушения, загромождение эвакуационных выходов, хранение газовых баллонов внутри помещений и несоответствие электропроводки требованиям безопасности.

    Напомним, 17 января был ликвидирован очередной пожар в столичном жилом доме по улице Ж. Аймаутова. Более подробно – в материале. 

