В Астане за 2025 год зарегистрировано 880 пожаров

С IV квартала 2025 года на объектах общественного питания столицы проводится системная работа по предупреждению пожаров.

– Основными причинами возгораний становятся короткие замыкания в электрических сетях, несвоевременная очистка жировых отложений в кухонных вытяжках, нарушения требований эксплуатации газовых баллонов, а также неосторожное обращение с огнем, – отметил заместитель начальника Управления государственного пожарного контроля ДЧС города Астаны Габит Бабаев.

По словам Габита Бабаева, наибольшую опасность представляют донерные, тандырные, столовые и кафе. Так, 11 декабря 2025 года в Алматинском районе в тандырной столовой произошел пожар с последующим взрывом газового баллона. Площадь возгорания составила 50 квадратных метров, четыре человека получили термические ожоги и были доставлены в медицинские учреждения с диагнозом «ожоговый шок».

В соответствии с поручением Генеральной прокуратуры РК на крупных и пожароопасных торговых объектах проведены внеплановые проверки. На 25 объектах выявлено 1056 нарушений требований пожарной безопасности. Руководителям выданы предписания с установленными сроками устранения нарушений. В настоящее время ведется контроль за их исполнением, а по отдельным фактам применены меры административного воздействия, материалы направлены в суд.

Кроме того, с целью профилактики проведено 41 внеплановое обследование объектов общественного питания. В ходе мероприятий выявлены многочисленные нарушения, включая неисправные первичные средства пожаротушения, загромождение эвакуационных выходов, хранение газовых баллонов внутри помещений и несоответствие электропроводки требованиям безопасности.

