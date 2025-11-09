11:21, 09 Ноябрь 2025 | GMT +5
В Астане задерживаются рейсы из-за погодных условий
В столичном аэропорту наблюдаются задержки вылетов из-за неблагоприятных погодных условий, передает корреспондент агентства Kazinform.
Согласно данным онлайн-табло, среди задержанных рейсов – внутренние направления. Так, например задержаны прилеты из Усть-Каменогорска, Кызылорды, Атырау.
О задержке нескольких рейсов сообщили и в авиакомпании Air Astana. Там отметили, что полёты из Астаны откладываются в связи с метеоусловиями.
Пассажирам рекомендуется заранее проверять статус своих рейсов на официальном сайте авиакомпании перед выездом в аэропорт.
Ранее из-за непогоды задержки рейсов были в аэропорту Алматы.
Напомним, в столичном аэропорту завершился ремонт взлетно-посадочной полосы.