В Астане утвердили норматив регистрации: один человек на 15 кв. м жилья

Новые требования будут распространяться только на будущие регистрации. Граждане, уже имеющие прописку в Астане, под действие норматива не подпадают. Об этом сообщил руководитель управления занятости и социальной защиты населения города Ерлан Джусупов на внеочередной сессии маслихата Астаны восьмого созыва.

При этом уточняется, что установленные ограничения не применяются в отношении членов семьи и близких родственников.

Как подчеркнули в маслихате, указанный норматив позволит решить вопрос регистрации в одной квартире десятков и даже сотен человек.

Вопрос об утверждении норматива регистрации по месту жительства и временного пребывания на территории столицы был рассмотрен депутатами маслихата и поддержан единогласно.

