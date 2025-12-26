В Астане утвердили норматив регистрации: один человек на 15 кв. м жилья
Маслихат Астаны утвердил норматив регистрации по месту жительства и временного пребывания в столице. Согласно принятому решению, на каждые 15 квадратных метров полезной площади жилья допускается регистрация не более одного человека, передает корреспондент агентства Kazinform.
Новые требования будут распространяться только на будущие регистрации. Граждане, уже имеющие прописку в Астане, под действие норматива не подпадают. Об этом сообщил руководитель управления занятости и социальной защиты населения города Ерлан Джусупов на внеочередной сессии маслихата Астаны восьмого созыва.
При этом уточняется, что установленные ограничения не применяются в отношении членов семьи и близких родственников.
Как подчеркнули в маслихате, указанный норматив позволит решить вопрос регистрации в одной квартире десятков и даже сотен человек.
Вопрос об утверждении норматива регистрации по месту жительства и временного пребывания на территории столицы был рассмотрен депутатами маслихата и поддержан единогласно.
Ранее мы писали, вырастут ли цены на жилье в Казахстане со следующего года.