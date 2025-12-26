РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    12:33, 26 Декабрь 2025 | GMT +5

    В Астане утвердили норматив регистрации: один человек на 15 кв. м жилья

    Маслихат Астаны утвердил норматив регистрации по месту жительства и временного пребывания в столице. Согласно принятому решению, на каждые 15 квадратных метров полезной площади жилья допускается регистрация не более одного человека, передает корреспондент агентства Kazinform.

    жилье, ключи, квартира
    Фото: pexels

    Новые требования будут распространяться только на будущие регистрации. Граждане, уже имеющие прописку в Астане, под действие норматива не подпадают. Об этом сообщил руководитель управления занятости и социальной защиты населения города Ерлан Джусупов на внеочередной сессии маслихата Астаны восьмого созыва.

    При этом уточняется, что установленные ограничения не применяются в отношении членов семьи и близких родственников.

    Как подчеркнули в маслихате, указанный норматив позволит решить вопрос регистрации в одной квартире десятков и даже сотен человек.
    Вопрос об утверждении норматива регистрации по месту жительства и временного пребывания на территории столицы был рассмотрен депутатами маслихата и поддержан единогласно.

    Ранее мы писали, вырастут ли цены на жилье в Казахстане со следующего года. 

