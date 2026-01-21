РУ
телерадиокомплекс президента РК
    18:05, 20 Январь 2026 | GMT +5

    В Астане усиливают профилактику пожаров на объектах общепита

    В Астане насчитывается порядка 2100 объектов общественного питания, из которых около 10% уже охвачены профилактическими мероприятиями, передает корреспондент Kazinform.

    ЖД вокзал Астана ТЖ вокзалы общепит кафе
    Фото: Мухтор Холдорбеков/ Kazinform

    В Региональной службе коммуникации Астаны напомнили, что с 27 декабря 2025 года в столице действует межведомственная рабочая группа, включающая специалистов ДЧС, районных акиматов и органов полиции. Группа проводит разъяснительно-профилактические мероприятия на более чем 210 объектах общественного питания. Основное внимание уделяется состоянию вытяжных и вентиляционных систем, исправности электрооборудования и электропроводки, соблюдению правил эксплуатации и противопожарных расстояний.

    По словам заместителя руководителя ГУ «Управление инвестиций и развития предпринимательства города Астаны» Нуржана Ашимова, в столице функционирует порядка 400 ресторанов, свыше 600 кафе, 320 столовых и более 650 киосков.

    – Профилактические мероприятия будут проводиться на постоянной основе. Совместно с коллегами мы планируем не реже двух раз в неделю выезжать на объекты и проводить разъяснительную работу с участием собственников и работников заведений, – отметил Нуржан Ашимов.

    Он подчеркнул, что данные мероприятия носят исключительно профилактический и разъяснительный характер и не являются рейдами или проверками с применением штрафных санкций.

    – В рамках этих выездов не применяются штрафные санкции и иные меры административного воздействия, – добавил спикер.

    Как отметили в Региональной службе коммуникации г. Астаны, также проводится обучение персонала алгоритмам действий при пожаре. Все мероприятия носят исключительно профилактический характер, не предполагают применение карательных мер и направлены на своевременное выявление потенциальных рисков. Их цель – повысить уровень безопасности на объектах и сформировать ответственное отношение предпринимателей к соблюдению требований пожарной безопасности. 

    Несмотря на то, что сотрудники полиции не являются специализированным пожарным надзором, они контролируют эвакуационные выходы и обеспечивают свободный доступ к путям эвакуации на объектах общественного питания, а также проводят обследование помещений при массовом пребывании людей. В случае выявления угроз жизни и здоровью граждан полиция информирует уполномоченные органы гражданской защиты и при необходимости применяет меры административного воздействия.

    Отметим, Алматинская область внедряет современные цифровые решения в сфере предупреждения и ликвидации природных пожаров. О том, как цифровой мониторинг позволил снизить число пожаров в 14 раз в регионе – читать в материале. 

