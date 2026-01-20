Цифровой мониторинг позволил снизить число пожаров в 14 раз в Алматинской области

В регионе поэтапно реализуется система интеллектуального видеомониторинга, которая уже продемонстрировала высокую эффективность: благодаря внедрению 18 аппаратно-программных комплексов количество лесных пожаров удалось сократить в 14 раз.

В рамках исполнения поручения Главы государства интеллектуальная система установлена в пяти лесных хозяйствах области — Баканасском, Каскеленском, Куртинском, Шелекском и Карадалинском.

Современные видеокамеры в круглосуточном режиме контролируют пожароопасные участки, фиксируют задымление и очаги возгорания на самой ранней стадии и в режиме реального времени передают информацию экстренным службам. Это позволяет оперативно реагировать на угрозы и предотвращать распространение огня.

Как отмечают в управлении природных ресурсов и регулирования природопользования Алматинской области, принятые меры уже дали ощутимый результат.

Если в 2022 году площадь, охваченная лесными пожарами, превышала 784 гектара, то в 2025 году она сократилась до 53 гектаров. Это почти в 14 раз меньше. Видеомониторинг еще больше усилит эффект раннего обнаружения и быстрого реагирования

Профилактика пожаров напрямую связана и с восстановлением лесов. В рамках общенационального проекта по посадке двух миллиардов деревьев в 2021–2025 годах в Алматинской области высажено 43,7 миллиона деревьев на площади 19,8 тысячи гектаров. План по лесопосадочным и посевным работам выполнен на 100 процентов.

Работа в данном направлении будет продолжена. В 2026–2027 годах в регионе планируется высадить еще 8,9 миллиона деревьев на 4 тысячах гектаров.

