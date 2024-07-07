В Астане проходит отборочный турнир силачей на V Всемирные игры кочевников

На центральной площади при столичном акимате проходит республиканский отборочный турнир среди сильнейших казахстанцев «Толагай» на V Всемирные игры кочевников, передает агентство Kazinform со ссылкой на официальный сайт акимата Астаны.

Фото: акимат Астаны

В рамках турнира участники состязаний установят три рекорда. Азамат Бектасов 26 раз поднимет одной рукой гирю весом 82 кг. Бауржан Әбдіхаим сделает 5 тысяч приседаний с весом 40 кг, имитирующим тушу барана. И еще один рекорд уже установил неоднократный рекордсмен Книги рекордов Гинесса Жамали Диханулы. Спортсмен протащил автомобиль весом 3 тонны на расстояние 25 метров.

Фото: акимат Астаны

В турнире принимают участие 19 участников, отобранных из разных регионов страны.

- Сегодня проводится республиканский отборочный турнир на V Всемирные игры кочевников, которые пройдут в Астане с 8 по 14 сентября. Ожидается порядка 5 тысяч спортсменов из 92 стран мира. В сегодняшнем турнире спортсмены будут состязаться в пяти дисциплинах. Соревнования проводятся с целью популяризации национальных видов. В сегодняшнем турнире принимают участие 19 сильнейших спорсменов, каждый из которых представляет свой регион, - сказал советник министра туризма и спорта РК Диас Ахметшарип.

Фото: акимат Астаны

Спортсмены соревнуются по пяти видам: сгибание железа длиной 1,5 м в шею, перетаскивание камня весом 100 кг на расстоянии до пункта назначения, поднятие тяжелого бревна весом 130 кг на затылок, буксировка 200-килограммовой грузовой тележки, метание десятикилограммового копья.

- Здесь собрались самые сильные спортсмены. В рамках отборочного турнира будут установлены три рекорда. Соревнования проводятся с целью развития национальных видов спорта. И как видите турнир вызвал большой интерес горожан. Всех жителей и гостей города поздравляю с Днем столицы! - отметил организатор проекта Тимур Спатаев.

Фото: акимат Астаны

По словам организаторов, победители состязаний будут защищать честь страны на V Всемирных играх кочевников.

Фото: акимат Астаны

Ранее сообщалось, свое участие в V Всемирных играх кочевников, которые пройдут с 8 по 13 сентября в Астане, подтвердили 89 стран. Ожидается прибытие более 2500 спортсменов. К приему иностранных гостей в Астане готовят 32 отеля. От национальной сборной к Играх кочевников готовятся 200 казахстанских спортсменов.