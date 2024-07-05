200 спортсменов от Казахстана готовятся к Всемирным играм кочевников

Вице-министр туризма и спорта Серик Жарасбаев на встрече с иностранными гостями Шанхайской организации сотрудничества в легкоатлетическом комплексе «Qazaqstan» рассказал о настрое спортсменов национальной сборной, которые готовятся к участию в V Всемирных играх кочевников, передает корреспондент агентства Kazinform.

- Сегодня вся национальная сборная команда по 11 видам спорта ведет полную подготовку. Проведено более 30 учебно-тренировочных сборов. Организованы чемпионаты Казахстана по отборочным турнирам и соревнованиям. Более 200 спортсменов от национальной сборной готовятся принять участие в Играх кочевников. В целом, по 21 виду спорта пройдут соревнования: 11 из них – наши национальные виды спорта, а 10 – других стран. Среди них киргизская и узбекская борьба, а также национальная африканская настольная игра «манкала», которая чем-то схожа с нашей игрой «Тогыз кумалак», - сообщил вице-министр туризма и спорта Серик Жарасбаев.

Ранее свое участие в V Всемирных играх кочевников, которые пройдут с 8 по 13 сентября в Астане, подтвердили 89 стран. Ожидается прибытие более 2500 спортсменов. Торжественное открытие соревнований состоится на «Астана Арене».



