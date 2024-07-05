V Всемирные игры кочевников: 32 отеля готовятся к приему гостей в Астане

Этой осенью в Астане пройдут V Всемирные игры кочевников. Город готовится принять более 2500 спортсменов. Об этом сообщил вице-министр туризма и спорта Серик Жарасбаев на встрече с иностранными гостями Шанхайской организации сотрудничества в легкоатлетическом комплексе «Qazaqstan», передает корреспондент агентства Kazinform.

- Подготовка к Играм кочевников идет полным ходом. Игры пройдут по 21 виду спорта, включая национальные. Для этого ведется подготовка на семи спортивных комплексах. За день до церемонии открытия игр состоится презентация этноаула, который будет расположен на прилегающей территории ипподрома «Казанат». Там мы создадим казахское село с юртами, — сказал Серик Жарасбаев.

Также во время Всемирных игр кочевников планируется проведение национальной научной конференции.

- На сегодняшний день 89 стран подтвердили участие в Играх кочевников, и мы планируем довести это число до 100. Ожидаем, что делегация, включая спортсменов, составит более 2500 гостей. Вместе с акиматом столицы мы готовим 32 гостиницы для размещения иностранных гостей. При акимате Астаны создан оперативный штаб, который еженедельно заседает по всем рабочим моментам организации мероприятия. Контроль ведется со стороны Администрации Президента, — добавил он.

Ранее сообщалось о подготовке к участию в Играх кочевников 200 казахстанских спортсменов от национальной сборной.