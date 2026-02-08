РУ
    14:18, 08 Февраль 2026 | GMT +5

    В Астане приступили к подготовке второй очереди LRT

    В столице начался очередной этап реализации проекта легкорельсового транспорта. На улице Чингиза Айтматова приступили к подготовительным работам в рамках строительства второй очереди линии LRT, передает корреспондент агентства Kazinform.

    ЛРТ, LRT
    Фото: ТОО «City Transportation Systems»

    Как сообщили в City Transportation Systems, в настоящее время на участке проводятся инженерно-геологические изыскания. Специалисты изучают состав и свойства грунтов, что необходимо для дальнейшей разработки технико-экономического обоснования и проектно-сметной документации проекта.

    В ведомстве отметили, что эти данные позволят определить нужные технические решения и обеспечат проектирование будущей линии LRT.

    Ранее в столице установили навигационные указатели к станциям LRT.

    Напомним, что в Астане с 29 сентября тестируют системы легкорельсового транспорта. Комплексные испытания оборудования и инфраструктуры продлятся не менее шести месяцев.

     

