В Астане приступили к подготовке второй очереди LRT

Как сообщили в City Transportation Systems, в настоящее время на участке проводятся инженерно-геологические изыскания. Специалисты изучают состав и свойства грунтов, что необходимо для дальнейшей разработки технико-экономического обоснования и проектно-сметной документации проекта.

В ведомстве отметили, что эти данные позволят определить нужные технические решения и обеспечат проектирование будущей линии LRT.

Ранее в столице установили навигационные указатели к станциям LRT.

Напомним, что в Астане с 29 сентября тестируют системы легкорельсового транспорта. Комплексные испытания оборудования и инфраструктуры продлятся не менее шести месяцев.