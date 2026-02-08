В Астане приступили к подготовке второй очереди LRT
В столице начался очередной этап реализации проекта легкорельсового транспорта. На улице Чингиза Айтматова приступили к подготовительным работам в рамках строительства второй очереди линии LRT, передает корреспондент агентства Kazinform.
Как сообщили в City Transportation Systems, в настоящее время на участке проводятся инженерно-геологические изыскания. Специалисты изучают состав и свойства грунтов, что необходимо для дальнейшей разработки технико-экономического обоснования и проектно-сметной документации проекта.
В ведомстве отметили, что эти данные позволят определить нужные технические решения и обеспечат проектирование будущей линии LRT.
Ранее в столице установили навигационные указатели к станциям LRT.
Напомним, что в Астане с 29 сентября тестируют системы легкорельсового транспорта. Комплексные испытания оборудования и инфраструктуры продлятся не менее шести месяцев.