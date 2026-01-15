Навигационные указатели к станциям LRT установили в Астане

Указатели предназначены для ориентирования жителей и гостей города при поиске станций легкорельсового транспорта.

Фото: Жиенкул Шерхан/Kazinform

— Установлены три указателя, направленные к станциям LRT, которые расположены на пересечениях улиц Сыганак — Сауран, Туркестан — Сыганак и Алматы — Кабанбай батыра, — сообщили в пресс-службе акимата.

Фото: Жиенкул Шерхан/Kazinform

Кроме того, в городе обновили ещё 15 навигационных указателей — их покрасили и обновили стрелки.

Фото: Жиенкул Шерхан/Kazinform

В целом в Астане функционирует более 120 элементов городской навигационной системы ориентирования.

Напомним, с 29 сентября в Астане тестируют системы легкорельсового транспорта. Начавшиеся комплексные испытания оборудования и инфраструктуры продлятся не менее шести месяцев.