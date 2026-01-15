РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    10:24, 15 Январь 2026 | GMT +5

    Навигационные указатели к станциям LRT установили в Астане

    В Астане начали размещать навигационные указатели с обозначением направлений к станциям легкорельсового транспорта (LRT), передает корреспондент агентства Kazinform. 

    Фото: Жиенкул Шерхан / Kazinform

    Указатели предназначены для ориентирования жителей и гостей города при поиске станций легкорельсового транспорта.

    Фото: Жиенкул Шерхан/Kazinform

    — Установлены три указателя, направленные к станциям LRT, которые расположены на пересечениях улиц Сыганак — Сауран, Туркестан — Сыганак и Алматы — Кабанбай батыра, — сообщили в пресс-службе акимата.

    Фото: Жиенкул Шерхан/Kazinform

    Кроме того, в городе обновили ещё 15 навигационных указателей — их покрасили и обновили стрелки.

    Фото: Жиенкул Шерхан/Kazinform

    В целом в Астане функционирует более 120 элементов городской навигационной системы ориентирования.

    Напомним, с 29 сентября в Астане тестируют системы легкорельсового транспорта. Начавшиеся комплексные испытания оборудования и инфраструктуры продлятся не менее шести месяцев.

    Теги:
    ЛРТ Транспорт Астана
    Адия Абубакир
    Адия Абубакир
    Автор
