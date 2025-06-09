В Астане появится улица, названная в честь Софии

В целом, по мнению Касым-Жомарта Токаев, переговоры прошли успешно, а реализация подписанных по их итогам важных документов обеспечат хорошую возможность для дальнейшего углубления двусторонних отношений.

Глава государства сообщил, что обсудил с болгарским коллегой актуальные вопросы региональной и глобальной повестки дня.

– Наши позиции по многим глобальным вопросам совпадают. Поддержка взаимных инициатив уже стала доброй традицией. Успешно развивается наше сотрудничество в многосторонних структурах. Я выразил признательность болгарской стороне, г-ну Президенту за поддержку инициативы Казахстана по открытию Регионального центра ООН по целям устойчивого развития для Центральной Азии и Афганистана в Алматы. Текущие геополитические конфликты в мире вызывают обеспокоенность у наших стран. Мы убеждены, что все проблемы должны решаться мирным и политико-дипломатическим путем. Мы придаем особое значение дальнейшему развитию многосторонней дипломатии. Договорились и впредь объединять усилия и взаимодействовать на международном уровне, а также активно участвовать в деле укрепления мира и стабильности. Рассчитываю, что данный визит Президента Радева в нашу страну придаст новый импульс расширению двусторонних связей, – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Президент Болгарии отметил, что сторонами был проведен серьезный анализ межгосударственных отношений во всех сферах, представляющих взаимный интерес. По его словам, в настоящее время имеется огромный потенциал для укрепления взаимодействия.

– Уверен, что сегодняшние переговоры придадут новый импульс двустороннему сотрудничеству. Подписанный меморандум о дальнейшем развитии Транскаспийского транспортного коридора является олицетворением наших стремлений. Необходимо максимально выгодно использовать стратегическое географическое положение Казахстана и Болгарии по данному маршруту, который связывает Азию с Европой. Кроме того, у нас существуют огромные возможности не только в транспортировке грузов, энергетике и цифровизации, но и в расширении наших культурных связей, – сказал Румен Радев.

Ранее президенты Казахстана и Болгарии провели переговоры в расширенном формате.

Касым-Жомарт Токаев заявил, что Болгария — один из важнейших партнеров Казахстана в Европе.

Казахстан и Болгария создадут совместный Деловой совет. Кроме того, Казахстан будет поставлять уран в Болгарию.