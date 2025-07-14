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    01:10, 14 Июль 2025 | GMT +5

    В Астане потушили пожар в ТРЦ

    Пожарные не допустили распространения пожара на другие бутики, передает агентство Kazinform.

    В Астане потушили пожар в ТРЦ
    Фото: МЧС РК

    Столичные спасатели оперативно ликвидировали пожар в торгово-развлкательном центре. В районе Нура Астаны в одном из ТРЦ, расположенном по проспекту Туран, на первом этаже в бутике произошло загорание мебели.

    Оперативно прибывшие пожарные ликвидировали пожар на малой площади, не допустив распространения пожара на другие бутики. МЧС призывает соблюдать правила пожарной безопасности.

    Ранее на автозаправочной станции в селе Кордай Жамбылской области загорелся легковой автомобиль.

    Теги:
    Пожар ТРЦ Пожарные Астана
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
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