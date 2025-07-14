01:10, 14 Июль 2025 | GMT +5
В Астане потушили пожар в ТРЦ
Пожарные не допустили распространения пожара на другие бутики, передает агентство Kazinform.
Столичные спасатели оперативно ликвидировали пожар в торгово-развлкательном центре. В районе Нура Астаны в одном из ТРЦ, расположенном по проспекту Туран, на первом этаже в бутике произошло загорание мебели.
Оперативно прибывшие пожарные ликвидировали пожар на малой площади, не допустив распространения пожара на другие бутики. МЧС призывает соблюдать правила пожарной безопасности.
Ранее на автозаправочной станции в селе Кордай Жамбылской области загорелся легковой автомобиль.