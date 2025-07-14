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    00:22, 14 Июль 2025 | GMT +5

    Автомобиль загорелся на АЗС в Жамбылской области

    На автозаправочной станции в селе Кордай Жамбылской области загорелся легковой автомобиль, передает агентство Кazinform со ссылкой на МЧС РК.

    Автомобиль загорелся на АЗС в Жамбылской области
    Фото: МЧС РК

    На место происшествия оперативно прибыли силы и средства МЧС. По прибытии было установлено, что огнём охвачены легковой автомобиль и три заправочные колонки.

    — Благодаря слаженным действиям пожарных возгорание удалось быстро локализовать и ликвидировать. К счастью, пострадавших и жертв нет. Причина пожара устанавливается, — сообщили в ведомстве.

    Автомобиль загорелся на АЗС в Жамбылской области
    Фото: МЧС РК

    МЧС в очередной раз напоминает: будьте предельно осторожны на автозаправках и не оставляйте без внимания меры противопожарной безопасности.

    Ранее в городе Кульсары Атырауской области на автозаправочной станции «Ниет» произошел взрыв. По предварительным данным, пострадали 14 человек, двое из них скончались. 

    Теги:
    Пожар АЗС Регионы Казахстана Жамбылская область
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
    Автор
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