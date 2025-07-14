Автомобиль загорелся на АЗС в Жамбылской области
На автозаправочной станции в селе Кордай Жамбылской области загорелся легковой автомобиль, передает агентство Кazinform со ссылкой на МЧС РК.
На место происшествия оперативно прибыли силы и средства МЧС. По прибытии было установлено, что огнём охвачены легковой автомобиль и три заправочные колонки.
— Благодаря слаженным действиям пожарных возгорание удалось быстро локализовать и ликвидировать. К счастью, пострадавших и жертв нет. Причина пожара устанавливается, — сообщили в ведомстве.
МЧС в очередной раз напоминает: будьте предельно осторожны на автозаправках и не оставляйте без внимания меры противопожарной безопасности.
Ранее в городе Кульсары Атырауской области на автозаправочной станции «Ниет» произошел взрыв. По предварительным данным, пострадали 14 человек, двое из них скончались.