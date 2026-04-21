В Астане отметили Международный день китайского языка

В рамках мероприятия была организована церемония награждения победителей конкурса по написанию китайских иероглифов под названием «Шелковый путь и каллиграфия: изображая молодость кистью».

Мероприятие проведено совместно Посольством Китайской Народной Республики в Республике Казахстан и казахстанским филиалом Пекинского университета языка и культуры. Программа направлена на популяризацию китайского языка, знакомство с искусством каллиграфии, организацию культурных выступлений и укрепление гуманитарных связей между народами.

В торжественном мероприятии приняли участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Китая в Казахстане Хань Чуньлинь, ректор Международного университета Астана Анар Мырзагалиева, директор филиала Пекинского университета языка и культуры Лю Сяньцян, представители Института Конфуция, специалисты в сфере образования, студенты и представители общественности.

Посол Хань Чуньлинь в своем выступлении отметил, что Международный день китайского языка — один из шести языковых дней, учрежденных ООН в честь официальных языков организации. По его словам, сотрудничество в сфере преподавания китайского языка в Казахстане успешно развивается.

— В настоящее время в Казахстане действуют три филиала китайских вузов, пять Институтов Конфуция и три мастерские Лу Бань. Это результат взаимодействия двух стран в сфере образования, — отметил посол.

Также было подчеркнуто, что сотрудничество в области образования способствует укреплению стратегического партнерства двух стран.

Ректор Международного университета Астана Анар Мырзагалиева отметила, что в настоящее время интерес к изучению китайского языка стабильно растёт. По ее словам, на сегодняшний день число студентов, обучающихся по специальности «китайский язык» в университете, превысило 450 человек.

— В рамках двустороннего сотрудничества между Казахстаном и Китаем успех и развитие каждого студента рассматриваются как важная сила, формирующая светлое будущее вечного всестороннего стратегического партнерства двух стран, — подчеркнула ректор.

В ходе культурной программы студенты университета исполнили кюи на домбре, песни и стихи на китайском языке. Художественные выступления наглядно продемонстрировали высокий уровень владения студентами китайским языком.

Победителей конкурса по написанию китайских иероглифов наградили в нескольких номинациях.

В завершение мероприятия для участников была организована выставка-практикум по китайской каллиграфии, где гости смогли ближе познакомиться с традиционным искусством письма Китая.

Отметим, что в конце августа прошлого года по итогам переговоров на высшем уровне с участием Президента Казахстана и Председателя КНР состоялась церемония открытия второй и третьей мастерских Лу Баня в нашей стране.