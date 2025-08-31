РУ
    18:42, 30 Август 2025 | GMT +5

    Мастерские Лу Баня открылись в Казахстане

    По итогам переговоров на высшем уровне с участием Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и Председателя КНР Си Цзиньпина состоялась церемония открытия второй и третьей мастерских Лу Баня в Республике Казахстан, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    Фото: Акорда

    Проект реализован в рамках поручения Главы государства о масштабировании опыта мастерских Лу Баня с целью практикоориентированного обучения и подготовки кадров для различных секторов экономики.

    Вторая мастерская открылась в Евразийском национальном университете им. Л.Н. Гумилева в Астане, а третья – в Академии логистики и транспорта в Алматы.

    Фото: Акорда

    Первая мастерская Лу Баня, созданная в 2023 году при Восточно-Казахстанском техническом университете им. Д. Серикбаева, стала важной платформой для развития инженерно-технического образования в стране.

    Как сообщалось ранее, Президент Касым-Жомарт Токаев прибыл сегодня в Тяньцзинь для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества. Глава государства провел переговоры с Председателем КНР Си Цзиньпином. Председатель КНР Си Цзиньпин выразил признательность Касым-Жомарту Токаеву за участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества и торжественных мероприятиях по случаю 80-летия Победы во Второй мировой войне.

