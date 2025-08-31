Мастерские Лу Баня открылись в Казахстане

Проект реализован в рамках поручения Главы государства о масштабировании опыта мастерских Лу Баня с целью практикоориентированного обучения и подготовки кадров для различных секторов экономики.

Вторая мастерская открылась в Евразийском национальном университете им. Л.Н. Гумилева в Астане, а третья – в Академии логистики и транспорта в Алматы.

Фото: Акорда

Первая мастерская Лу Баня, созданная в 2023 году при Восточно-Казахстанском техническом университете им. Д. Серикбаева, стала важной платформой для развития инженерно-технического образования в стране.

Как сообщалось ранее, Президент Касым-Жомарт Токаев прибыл сегодня в Тяньцзинь для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества. Глава государства провел переговоры с Председателем КНР Си Цзиньпином. Председатель КНР Си Цзиньпин выразил признательность Касым-Жомарту Токаеву за участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества и торжественных мероприятиях по случаю 80-летия Победы во Второй мировой войне.