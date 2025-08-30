РУ
    16:27, 30 Август 2025 | GMT +5

    Глава государства провел переговоры с Председателем КНР Си Цзиньпином

    В ходе встречи Президент Касым-Жомарт Токаев поблагодарил Председателя Си Цзиньпина за теплый прием в историческом городе Тяньцзине, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    Глава государства провел переговоры с Председателем КНР Си Цзиньпином
    Фото: Акорда

    Глава государства подчеркнул, что с большим удовольствием принял приглашение участвовать в саммите Шанхайской организации сотрудничества.

    – Казахстан всецело поддерживает председательство Вашей страны в Шанхайской организации сотрудничества и активно участвует в продвижении ее широкой повестки. Хочу поздравить Вас с 80-летием Победы во Второй мировой войне и 80-летием Победы Китая над японским милитаризмом. Героический подвиг всего китайского народа, внесшего огромный вклад в Победу над фашизмом и проявившего беспримерное мужество, подлинный патриотизм и несгибаемую волю, безусловно, заслуживает глубокого уважения и всеобщего признания, – сказал Президент Казахстана.

    Глава государства провел переговоры с Председателем КНР Си Цзиньпином
    Фото: Акорда

    Касым-Жомарт Токаев с большим удовлетворением отметил, что при активной поддержке Си Цзиньпина казахско-китайские отношения вечного всестороннего стратегического партнерства развиваются на беспрецедентно высоком уровне.

    В прошлом году достигнут самый высокий показатель двустороннего товарооборота в 44 миллиардов долларов.

    – Положительная динамика сохраняется и в этом году. Китай – крупнейший торговый партнер Казахстана. Продолжается реализация крупных совместных проектов. В рамках визита планирую принять участие в заседании казахско-китайского Делового совета и встретиться с руководителями ряда крупнейших компаний Китая. Отрадно также, что 2025 год проходит под эгидой Года китайского туризма в Казахстане. Созданы благоприятные условия для взаимного культурно-гуманитарного обогащения. Ярким примером служит открытие второй и третьей мастерских Лу Баня в Казахстане. Выражаю Вам огромную благодарность за решение открыть Культурный центр Казахстана в Пекине, – подчеркнул Президент.

    Президент Касым-Жомарт Токаев прибыл сегодня в Тяньцзинь для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества.

