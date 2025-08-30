Президент Казахстана прибыл в Тяньцзинь для участия в саммите ШОС

Сегодня в государственной резиденции «Инбингуань» состоятся переговоры Президента Касым-Жомарта Токаева и Председателя КНР Си Цзиньпина, в ходе которых будут обсуждены перспективы укрепления казахско-китайского всестороннего и вечного стратегического партнерства.

Ранее агентство Kazinform проанализировало текущее состояние двустороннего сотрудничества и возможные итоги предстоящего визита Касым-Жомарта Токаева в КНР.