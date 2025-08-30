14:02, 30 Август 2025 | GMT +5
Президент Казахстана прибыл в Тяньцзинь для участия в саммите ШОС
Президент Касым-Жомарт Токаев прибыл в Тяньцзинь для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.
Сегодня в государственной резиденции «Инбингуань» состоятся переговоры Президента Касым-Жомарта Токаева и Председателя КНР Си Цзиньпина, в ходе которых будут обсуждены перспективы укрепления казахско-китайского всестороннего и вечного стратегического партнерства.
Ранее агентство Kazinform проанализировало текущее состояние двустороннего сотрудничества и возможные итоги предстоящего визита Касым-Жомарта Токаева в КНР.