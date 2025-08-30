Отношения Казахстана и Китая: от региональной интеграции к экономическому росту

В рамках этой поездки Глава государства примет участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества, который состоится в городе Тяньцзинь, а также в расширенной встрече в формате «ШОС плюс». Также Президент выступит на заседании Делового совета «Казахстан — КНР» и проведет ряд встреч с руководителями крупных китайских компаний. Кроме того, ожидается его участие в мероприятии, посвященном 80-летию Победы во Второй мировой войне, где он выступит в качестве почетного гостя. Агентство Kazinform проанализировало текущее состояние двустороннего сотрудничества и возможные итоги предстоящего визита.

Стратегическое партнерство

Казахстан и Китай являются надежными стратегическими партнерами. С момента установления дипломатических отношений в 1992 году политические и экономические связи между двумя странами поступательно развиваются. В 1995 году правительство КНР в качестве ядерной державы предоставило Казахстану свои гарантии безопасности, а в 1999 году был полностью решен вопрос о государственной границе. В дальнейшем в рамках «Шанхайской пятерки» были заключены важные соглашения в оборонной сфере, включая договор о взаимном сокращении вооруженных сил в приграничных районах. Все эти меры дали ощутимый результат.

В последние годы взаимные визиты на высшем уровне между двумя странами значительно участились.

В марте прошлого года Президент Казахстана совершил рабочий визит в Китай, а в июле того же года Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл с государственным визитом в Астану.

В этом году данный обмен визитами получил продолжение: в июне Си Цзиньпин вновь посетил Казахстан с официальным визитом. И вот теперь, спустя всего несколько месяцев, Глава Казахстана отправляется с ответным визиты в Поднебесную.

Такая активизация взаимных визитов способствует укреплению деловых связей и реализации новых проектов. По данным Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан, товарооборот между двумя странами в прошлом году превысил 30,1 миллиарда долларов США. Из этой суммы экспорт составил 14,8 миллиарда долларов, а импорт — 15,1 миллиарда долларов.

Существенный рост экспорта в Китай пришелся на такие позиции, как медь и катоды из меди (рост на 40,7%), уран (на 39,1%), ферросплавы (на 44,4%), а также драгоценные металлы и концентраты (на 47,9%). Кроме того, увеличились объемы поставок оборудования и установок для ядерных реакторов, тепловыделяющих элементов (ТВЭЛов), а также устройств, предназначенных для разделения изотопов.

Тем не менее, основную часть казахстанского экспорта по-прежнему составляет сырье. Именно товары сырьевого характера доминируют в структуре поставок в Китай. В международной практике ориентация экономики на один сектор в долгосрочной перспективе считается неэффективной. В связи с этим Правительство Республики Казахстан предпринимает комплексные меры по диверсификации экономики: особое внимание уделяется развитию обрабатывающей промышленности, поддержке малого и среднего предпринимательства, а также снижению зависимости от экспорта природных ресурсов.

Одним из ключевых решений в этом направлении стало использование технологического потенциала Китая. Казахстанский бизнес все чаще предпочитает не искать инновационные технологии в отдаленных странах, а закупать современное оборудование в Китае — это обусловлено как логистической доступностью, так и экономической выгодой. К тому же, мало стран, которые могли бы конкурировать с Китаем как по качеству, так и по цене.

На сегодня Китай поставляет в Казахстан продукцию примерно по 20 основным торговым направлениям. Это телефоны, легковые автомобили, вычислительная техника, кузова для автомобилей, дорожная и строительная техника, запчасти для автомобилей и тракторов, а также широкий спектр других комплектующих и оборудования.

Таким образом, отношения Казахстана и Китая приобретают все более комплексный и взаимовыгодный характер. Геополитическая близость, экономическая взаимодополняемость, активный политический диалог и устойчивый рост взаимной торговли делают сотрудничество между двумя странами важнейшим фактором как для региональной стабильности, так и для долгосрочного экономического роста.

Эпоха постпандемии: станет ли Казахстан транзитным хабом?

Новый этап в торгово-экономических отношениях между Казахстаном и Китаем, по сути, начался в постпандемийный период. Именно с этого времени стремительно начали развиваться крупнейшие китайские торговые онлайн-платформы. Значительная часть товаров, представленных в секторе малого и среднего бизнеса Казахстана, стала поступать из соседнего Китая, а благодаря запуску масштабных логистических проектов заметно увеличился объем китайской продукции, проходящей через территорию Казахстана в направлении Европы.

С целью дальнейшего укрепления позитивной динамики власти Казахстана упростили процедуры пересечения границы и ввели безвизовый режим. Это решение привело к значительному росту объемов грузоперевозок. В настоящее время 80% транзитного потока по направлению Китай — Европа проходит через территорию Казахстана.

Особого внимания заслуживает активизация в сфере инфраструктурного развития и логистики. При участии Китая реализуется свыше 200 проектов, подавляющее большинство которых сосредоточено в области транспорта, инфраструктуры и промышленного производства. В рамках глобальной инициативы «Один пояс — один путь» Казахстан все более четко формирует свой облик как транспортно-логистический хаб. Этот процесс открывает путь к качественным структурным изменениям, способствующим усилению перерабатывающего сектора экономики.

По мнению старшего эксперта отдела азиатских исследований Казахстанского института стратегических исследований (КИСИ) Жадыры Асеткызы, ключевым фактором, побуждающим Китай к инвестициям в Казахстан, является именно транзитный потенциал страны.

— Казахстан выступает не только в роли поставщика сырья, но и занимает особое место как инфраструктурный и транзитный узел в евразийской стратегии Китая. В 2023 году более 60% импорта урана в Китай обеспечивалось именно из Казахстана, что имеет стратегическое значение для атомной энергетики Поднебесной. Кроме того, ежегодно свыше 10 миллионов тонн нефти поступает в Китай из России через нефтепровод Атырау — Алашанькоу, пролегающий по казахстанской территории. Помимо этого, Казахстан стабильно экспортирует в Китай медь, ферросплавы, хром, зерновые и масличные культуры. В рамках инициативы «Один пояс — один путь» Казахстан рассматривается в качестве одного из ключевых транзитных государств. Альтернативный транспортный маршрут из Китая в Европу — Средний коридор — проходит именно через Казахстан. Развитие данного направления значительно повысило геополитическую значимость страны, — подчеркивает эксперт.

Казахстан намерен развивать экономическое сотрудничество с Китаем, делая акцент на собственный транзитный потенциал. Укрепляя возможности Среднего коридора, страна рассчитывает на значительную долю логистических доходов. И основания для такого подхода вполне объективны: транспортный сектор Казахстана демонстрирует уверенный рост.

Согласно данным Бюро национальной статистики, по сравнению с предыдущим годом объем грузоперевозок увеличился на 13,9%, а грузооборот — на 14,3%. Особенно высокие темпы зафиксированы в железнодорожных, трубопроводных и морских транспортах. Это свидетельствует как об общем росте уровня логистики внутри страны, так и о влиянии бурно развивающейся онлайн-торговли.

В этой связи особенно стоит отметить деятельность Международного центра приграничного сотрудничества «Хоргос». Этот приграничный торговый хаб играет важную роль в укреплении статуса Казахстана как ключевого транзитного узла. Благодаря своему стратегическому положению, «Хоргос» стал важным звеном в торговле между Европой и Китаем. На сегодня из Хоргоса действуют 87 регулярных маршрутов в 18 стран мира.

Президент Казахстана неоднократно подчеркивал необходимость развития транзитного потенциала Среднего коридора как основы для превращения страны в мощный транспортно-логистический хаб. Этот маршрут начинается в Китае, проходит через территорию Казахстана, далее пересекает Каспийское море, охватывает Азербайджан, Грузию, Турцию и выходит на рынки Европы. По сути, это самый короткий и безопасный путь доставки грузов между Китаем и Европой.

Согласно расчетам, после полной реализации инфраструктурных проектов, инициированных государством, доставка грузов из Китая в Европу через Казахстан может занимать всего 13 дней.

Китай уже активно использует данный альтернативный маршрут. С 2020 года объемы перевозок по Среднему коридору выросли в 5,1 раза. Только за прошлый год через данный маршрут было перевезено 4,5 миллиона тонн грузов, что на 62% больше, чем в 2023 году. При дальнейшем расширении двустороннего сотрудничества доходы от транзита имеют все шансы значительно возрасти в ближайшем будущем.

ШОС: О чем пойдет речь на саммите?

Одним из ключевых мероприятий визита Президента Казахстана станет участие в заседании Шанхайской организации сотрудничества.

Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) — многосторонняя платформа, созданная в 2001 году. Она охватывает широкий спектр направлений: политика, экономика, культура, образование, наука и техника, региональная безопасность, поддержание международного порядка. Сегодня в состав ШОС входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Пакистан, Россия, Таджикистан, Узбекистан и Беларусь. Кроме того, у организации есть две страны-наблюдателя и 14 партнеров по диалогу.

ШОС обладает значительным весом на мировой политической арене. В странах-участницах проживает около 45% населения планеты, на них приходится четверть мирового ВВП, а также 15% мирового товарооборота. Эти показатели наглядно демонстрируют, что решения, принимаемые в рамках ШОС, способны существенно влиять как на внешнеэкономические, так и на внутренние процессы в странах-участницах.

Рассмотрим экономическую составляющую. За период с января по июль текущего года товарооборот Китая со странами ШОС составил 293,1 млрд долларов США, увеличившись на 1,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За последние пять лет объем торговли между Китаем и странами-участницами организации устойчиво рос. По итогам 2024 года товарооборот достиг 512,4 млрд долларов, что на 2,7% превышает показатель предыдущего года.

Казахстан четырежды председательствовал в ШОС. Последнее председательство пришлось на 2023–2024 годы. В этот период были реализованы сотни проектов, а также принят важнейший политический документ — Астанинская декларация, в которой учтены глобальные вызовы и вызревшие инициативы.

— ШОС — это не просто клуб по интересам, а стратегическая платформа. Ее главная ценность заключается в усилении значимости регионов. В 2021 году в Душанбинской декларации Центральная Азия была официально названа «ядром ШОС», что подчеркивает ее ключевую роль в устойчивом развитии и стабильности организации. Центральная Азия рассматривается не только как базовый регион, но и как движущая сила межрегионального взаимодействия, — отметила Жадыра Асеткызы.

С переходом председательства к Китаю ожидается новый импульс в развитии организации. В статусе председателя Китай планирует провести более 100 мероприятий в сферах политики, безопасности, экономики и гуманитарного сотрудничества. Особое внимание в этом году будет уделено не только экономическим вопросам, но и культурно-гуманитарным инициативам, возрождению национальных традиций и межцивилизационному диалогу. В течение года запланировано около 40 заседаний, первое из которых состоится в Тяньцзине — в рамках саммита ШОС и встречи в формате «ШОС плюс».

— Основной саммит 2025 года под председательством Китая станет площадкой для утверждения стратегии развития ШОС до 2035 года. Особое внимание будет уделено таким направлениям, как цифровая экономика, зеленое развитие, транспортная инфраструктура и гуманитарный обмен. Безусловно, Центральная Азия станет ядром и движущей силой этих процессов. Высказывания лидеров государств на саммите будут формировать долгосрочные экономические интересы региона, — подчеркнула спикер.

От безопасности к устойчивому партнерству

По словам эксперта, на начальном этапе своей истории ШОС фокусировалась на вопросах региональной безопасности. Однако в последние годы приоритеты все активнее смещаются в сторону социально-экономического сотрудничества. По ее мнению, потенциал стран-участниц создает широкие возможности для нового формата взаимодействия. Особенно важно участие Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в тяньцзиньском саммите, его инициативы могут определить будущую траекторию развития организации.

— Ожидается, что на саммите и встрече в формате «ШОС плюс» будут подписаны ключевые документы, включая стратегию развития организации до 2035 года, Тяньцзиньскую декларацию и сопутствующий пакет соглашений. Глава Казахстана, безусловно, выступит с рядом предложений, в том числе — по укреплению региональной инфраструктуры и логистики. Казахстан предлагает расширить роль Международного финансового центра «Астана» как инструмента привлечения инвестиций в инфраструктурные проекты ШОС. Также будет обсуждаться будущее инициативы «Один пояс — один путь» и развитие транзитно-логистических коридоров в Центральной Азии, — отметила эксперт.

Основной темой председательства Китая в ШОС станет «Год устойчивого развития». В его рамках планируется подготовка двух ключевых документов: Декларации саммита и Стратегии развития организации на следующий этап.

По словам Жадыры Асеткызы, Казахстан планирует затронуть на саммите и другие приоритетные темы. В частности, это: развитие возобновляемых источников энергии, экологические стандарты, цифровая инфраструктура, обмен данными и кибербезопасность. Также в повестке будет гуманитарное сотрудничество и развитие образовательных программ.

— У Казахстана большой опыт в реализации проектов в сфере образования и культурного обмена. Примером являются учебные центры Luban Workshops и другие образовательные площадки, которые успешно функционируют в стране. Казахстан также является инициатором запуска новых программ по подготовке кадров и научно-техническому сотрудничеству, — отметила она.

Несомненно, саммит в Тяньцзине станет важным шагом на пути институционального укрепления ШОС. Однако главные темы встречи, как ожидается, будут сосредоточены на: региональной безопасности, экономической интеграции, транспортно-логистических связях. Это особенно актуально на фоне поставленной Центральной Азией цели: довести товарооборот с Китаем до 100 миллиардов долларов к 2030 году. Без поддержки ШОС достигнуть этой амбициозной планки будет непросто.