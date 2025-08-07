В Астане объем инвестпрограммы по теплу сократили с 15,4 до 9,5 млрд тенге

— На 2024–2028 года инвестиционная программа по производству тепловой энергии утверждена приказом уполномоченного органа на общую сумму 9,5 млрд тенге, в том числе на 2024 год — 2,3 млрд тенге. Источником финансирования инвестиционной программы являются собственные средства АО «Астана-Энергия», — сообщил он.

По данным компании, реализация программы уже в текущем году позволила повысить качество и эффективность производственного процесса и обслуживания потребителей, а также обеспечить техническую исправность оборудования и его готовность к нештатным ситуациям.

Фото: Виктор Федюнин/ Kazinform

— Реализация инвестиционной программы в 2024 году позволила повысить качество и эффективность производства и предоставляемых потребителю услуг, поддерживать основное и вспомогательное оборудование Общества в технически исправном состоянии и обеспечить бесперебойную подачу тепловой энергии, иметь постоянную готовность к ликвидации чрезвычайных или непредвиденных ситуаций, — пояснил Гармончиков.

Объем освоенных средств составил 2,299 млрд тенге или 99% от плана. При этом экономия по результатам конкурсов на госзакупках составила 27 млн тенге.

Фото: Виктор Федюнин/ Kazinform

В 2025 году предусмотрено финансирование в объеме 1,152 млрд тенге. Уже начаты ключевые ремонтные и закупочные работы.

— Для обеспечения надежной эксплуатации в отопительные периоды до конца сентября текущего года будет завершен ремонт котлоагрегата № 4 ТЭЦ-2, на текущий момент работы завершены на 23%. Также приобретены электродвигатели дымососов и дутьевых вентиляторов для замены устаревшего и дефектного оборудования на районных котельных», — уточнил зампред.

По итогам первого полугодия 2025 года исполнение программы составило 9%, основная часть мероприятий запланирована до начала отопительного сезона.

Фото: Виктор Федюнин/ Kazinform

Гармончиков отметил, что общий объем программы был снижен по сравнению с первоначальным планом из-за изменений в балансовом составе оборудования:

— При утверждении инвестиционной программы на 2024–2028 годы общая сумма мероприятий на 5 лет была снижена с 15,4 млрд тенге до 9,5 млрд тенге в виду отсутствия на балансе оборудования, построенного в рамках проектов акимата города «Расширение и реконструкция ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2».

Фото: Виктор Федюнин/ Kazinform

По его словам, в текущем году АО «Астана-Энергия» планирует выйти с заявкой на увеличение инвестиционной программы 2026 года.

— В текущем году Общество планирует выйти с заявкой на увеличение суммы инвестиционной программы 2026 года с 1,2 до 2,6 млрд тенге, в связи с принятием на баланс части оборудования ТЭЦ-2 и увеличением объема капитального ремонта котлоагрегата ст. № 5. Это позволит провести своевременные капитальные ремонты и не допустит резкий рост износа основного оборудования Общества, — резюмировал Гармончиков.

