Подготовка к зиме: насколько доступен уголь акмолинцам

Зима все ближе, а значит жителям частных домов пора задуматься над приобретением топлива. В северных регионах страны снег может лечь уже в конце сентября — начале октября. Однако на тупиках Акмолинской области пока не наблюдается очередей и ажиотажа, какой бывает поздней осенью. Сами жители частного сектора признаются: на покупку угля необходимы большие средства, поэтому и тянут до последнего. Но когда на дворе лег снег, иного выхода, как ехать за углем, нет.

— В этом году мы пока не покупали уголь, но узнавали цену. 20 500 тенге за тонну. В прошлом году было чуть меньше — 19 тысяч. То есть цены уже начали расти. Думаю, к сезону на тупиках вновь будут очереди, а стоимость угля взлетит, — поделился своим мнением житель Кокшетау Леонид.

Обзвонив несколько тупиков областного центра, выяснили, что пока в городе нет майкубинского угля, зато в наличие полюбившийся горожанам шубаркольский, который сейчас стоит 20 300-20 500 тг за тонну. Местами есть и уголь «Каражыра», стоимость которого так же — 20 300 тенге.

— У нас в наличие только шубарколь — 20 500 тенге. Очередей пока нет, поэтому и работаем только до обеда. Других видов угля нет, обещают привезти, но никакой конкретики, — поделились на одном из тупиков областного центра.

Поясним, что шубаркольский уголь отличается высокой теплоотдачей и чистотой сгорания, а также низкой зольностью. Минусом пользователи называют тот факт, что после него часто приходится чистить дымоход. Он также известен устойчивым и равномерным горением. «Каражыра» долго горит и хорошо дает тепло, но все же уступает в этом шубарколю. Майкубенский, наоборот, быстро сгорает и тепло не держит, но имеет низкую зольность.

Кстати, здесь же, на тупиках можно найти машину, чтобы доставить уголь домой. Расценки варьируются от 12 тысяч тенге и выше. На цене сказывается расстояние до того места, куда нужно вести груз. При этом неважно, сколько именно угля вы купили — всего одну тонну или, к примеру, шесть.

Есть в Кокшетау и еще одна альтернатива — продажа угля в мешках. Один такой мешок в 40 кг стоит от 1 300 до 1 500 тг (в зависимости, будут ли в мешках отборные комки угля или уголь-песок). Несложно посчитать, что при покупке угля в мешках переплата идет практически вдвое. Однако некоторые акмолинцы говорят, что порой прибегают к таким покупкам, ведь даже когда на тупиках ощущается нехватка топлива, у перекупщиков оно всегда в наличие.

Что говорят чиновники

По информации управления энергетики и ЖКХ Акмолинской области, общая потребность угля по области составляет 947,1 тыс. тонн. На сегодняшний день поставлено более 73 тыс. тонн угля.

— По области имеется 56 пунктов реализации угля населению. Средняя цена на уголь составляет порядка 19 000 тенге за 1 тонну (Шубаркуль — 19 400, Каражыра — 18 500, Майкуба — 17 000). Проводится работа по обеспечению угольных разрезов заявками, согласно плану потребности. Сейчас дефицита топлива не наблюдается. Поставка ведется согласно графику, — пояснили в ведомстве.

Напомним, ранее министр энергетики сказал, что ведомство будет контролировать всю цепочку отгрузки угля в регионы.