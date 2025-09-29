РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    09:56, 29 Сентябрь 2025 | GMT +5

    В Астане наблюдали первый снег

    На смену теплой погоде пришли холода. Сегодня с утра жители Астаны наблюдали первый снег. Сейчас температура в столице – 2 градуса тепла, передает корреспондент агентства Kazinform.

    В Астане наблюдали первый снег
    Кадр из видео

    По информации РГП «Казгидромет», в северной половине Казахстана погоду будет определять северо-западный циклон, прогнозируются дожди, временами сильные дожди.

    Синоптики прогнозировали первый снег 28-29 сентября. Сообщалось о дожде с переходом в снег, а в южной половине страны - дожди с грозами. 

    В целом по республике сегодня прогнозируется усиление ветра, в ночные и утренние часы – туман.

    Ранее сообщалось, что штормовая погода ожидается в Астане и 13 областях. 

    Сегодня утром первый снег выпал в городах Костанай и Рудный. 

    Теги:
    Погода Астана Снег
    Дамира Кеңесбай
    Дамира Кеңесбай
    Автор
    Сейчас читают