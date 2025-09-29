В Астане наблюдали первый снег

По информации РГП «Казгидромет», в северной половине Казахстана погоду будет определять северо-западный циклон, прогнозируются дожди, временами сильные дожди.

Синоптики прогнозировали первый снег 28-29 сентября. Сообщалось о дожде с переходом в снег, а в южной половине страны - дожди с грозами.

В целом по республике сегодня прогнозируется усиление ветра, в ночные и утренние часы – туман.

Ранее сообщалось, что штормовая погода ожидается в Астане и 13 областях.

Сегодня утром первый снег выпал в городах Костанай и Рудный.