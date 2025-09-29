09:56, 29 Сентябрь 2025 | GMT +5
В Астане наблюдали первый снег
На смену теплой погоде пришли холода. Сегодня с утра жители Астаны наблюдали первый снег. Сейчас температура в столице – 2 градуса тепла, передает корреспондент агентства Kazinform.
По информации РГП «Казгидромет», в северной половине Казахстана погоду будет определять северо-западный циклон, прогнозируются дожди, временами сильные дожди.
Синоптики прогнозировали первый снег 28-29 сентября. Сообщалось о дожде с переходом в снег, а в южной половине страны - дожди с грозами.
В целом по республике сегодня прогнозируется усиление ветра, в ночные и утренние часы – туман.
Ранее сообщалось, что штормовая погода ожидается в Астане и 13 областях.
Сегодня утром первый снег выпал в городах Костанай и Рудный.