Дождь со снегом: штормовая погода ожидается в Астане и 13 областях

В Астане ночью и утром ожидается туман. Ветер северо-восточный утром и днем порывы 15-20 м/с.

В Шымкенте сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью и утром на западе, юге Атырауской области ожидается туман. На севере, юге, востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на северо-востоке области высокая пожарная опасность.

Ночью на севере Актюбинской области ожидаются заморозки 2 градуса. На юге области ожидается высокая пожарная опасность, на западе, севере, северо-востоке, в центре области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью в Акмолинской области ожидаются осадки (дождь с переходом в снег), на востоке области сильный дождь, днем на севере области осадки (дождь с переходом в снег). Ночью и утром на севере, востоке области ожидается туман. Ветер северо-восточный днем на юге, востоке области порывы 15-20 м/с.

В горных районах Жамбылской области ожидается гроза. Ночью в горных районах области туман. Ветер юго-западный в горных районах области 15-20 м/с. На западе, севере, центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью и утром на западе, севере Западно-Казахстанской области ожидается туман. Ночью на западе, севере области ожидаются заморозки 1 градуса. На западе, юге, востоке сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на севере области сохраняется высокая пожарная опасность.

Ночью и утром на севере Карагандинской области ожидается туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный днем на западе, востоке области порывы 15-18 м/с. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на северо-востоке Костанайской области ожидаются осадки (дождь с переходом в снег). Ночью и утром на востоке области туман. Ночью на западе, востоке области на поверхности почвы ожидаются заморозки 1 градус. На юге области ожидается высокая пожарная опасность.

В Кызылординской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Мангистауской области ожидается ветер северо-восточный ночью на западе, юге области порывы 15-18 м/с. На юго-востоке области сохраняется высокая пожарная опасность.

В Павлодарской области ожидается ветер северный, днем на юге, востоке области порывы 15-20 м/с. На севере области ожидается высокая пожарная опасность. На востоке области сохранится высокая пожарная опасность.

Ночью на юге, востоке, днем на севере, юге, востоке Северо-Казахстанской области ожидаются осадки (дождь с переходом в снег). Ночью и утром на юге, востоке области ожидается туман.

В Туркестанской области ожидается ветер юго-западный, западный на горных перевалах области 15-20 м/с. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью и утром на севере области Улытау ожидается туман. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.