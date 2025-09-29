Первый снег выпал в Костанайской области

В Костанае и Рудном выпал снег. Ранее в области прогнозировалось понижение температуры воздуха ночью до 1-6 мороза, днем до 3-8 тепла и осадки (дождь с переходом в снег).

Фото: Kazinform

Фото: Kazinform

Фото: Дарья Аверченко/Kazinform

Ранее синоптики предупредили, большая часть территории страны будет находиться под влиянием северного циклона. Ожидаются дожди, на юго-востоке страны с грозами, на севере сильные дожди, и понижение температуры воздуха. Лишь на юге, востоке страны погода без осадков. По республике ожидаются усиление ветра, ночью и утром туман.