РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    08:25, 29 Сентябрь 2025 | GMT +5

    Первый снег выпал в Костанайской области

    Кадрами первого снега делятся жители области в социальных сетях, передает агентство Kazinform.

    Первый снег выпал в Костанайской области
    Фото: Kazinform

    В Костанае и Рудном выпал снег. Ранее в области прогнозировалось понижение температуры воздуха ночью до 1-6 мороза, днем до 3-8 тепла и осадки (дождь с переходом в снег).

    Первый снег выпал в Костанайской области
    Фото: Kazinform
    Первый снег выпал в Костанайской области
    Фото: Kazinform
    Снег выпал в Костанайской области
    Фото: Дарья Аверченко/Kazinform

     

    Ранее синоптики предупредили, большая часть территории страны будет находиться под влиянием северного циклона. Ожидаются дожди, на юго-востоке страны с грозами, на севере сильные дожди, и понижение температуры воздуха. Лишь на юге, востоке страны погода без осадков. По республике ожидаются усиление ветра, ночью и утром туман.

    Теги:
    Погода Регионы Казахстана Костанайская область Снег Костанай
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
    Автор
    Сейчас читают