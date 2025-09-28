РУ
телерадиокомплекс президента РК
    05:19, 28 Сентябрь 2025 | GMT +5

    Прогноз погоды в Казахстане на 28 сентября

    Прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды по территории Казахстана на 28 сентября распространило РГП «Казгидромет», передает агентство Kazinform.

    дождь, ливень, лужа, погода, ауа райы, жанбыр, автомобиль, көлік, светофор
    Фото: Агибай Аяпбергенов / Kazinform

    Как сообщают синоптики, большая часть территории страны будет находиться под влиянием северного циклона. Ожидаются дожди, на юго-востоке страны с грозами, на севере сильные дожди, и понижение температуры воздуха. Лишь на юге, востоке страны погода без осадков. По республике ожидаются усиление ветра, ночью и утром туман.

    На севере Западно-Казахстанской, на севере, востоке Павлодарской, на северо-востоке Атырауской, на юго-востоке Магистауской, на юге Актюбинской областей ожидается высокая пожарная опасность.

    В Туркестанской, Кызылординской областях, на севере, юге, востоке Атырауской, на западе, севере, в центре Жамбылской, на западе, юге, востоке Западно-Казахстанской, на западе, севере, северо-востоке, в центре Актюбинской, на севере Алматинской областей, на юге Карагандинской, Костанайской областей и области Улытау ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

    Ранее собщалось, что в некоторых регионах Казахстана ожидаются дожди с переходом в снег.

    Теги:
    Погода Казгидромет
    Гульжан Тасмаганбетова
    Автор
