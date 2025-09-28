Прогноз погоды в Казахстане на 28 сентября
Прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды по территории Казахстана на 28 сентября распространило РГП «Казгидромет», передает агентство Kazinform.
Как сообщают синоптики, большая часть территории страны будет находиться под влиянием северного циклона. Ожидаются дожди, на юго-востоке страны с грозами, на севере сильные дожди, и понижение температуры воздуха. Лишь на юге, востоке страны погода без осадков. По республике ожидаются усиление ветра, ночью и утром туман.
На севере Западно-Казахстанской, на севере, востоке Павлодарской, на северо-востоке Атырауской, на юго-востоке Магистауской, на юге Актюбинской областей ожидается высокая пожарная опасность.
В Туркестанской, Кызылординской областях, на севере, юге, востоке Атырауской, на западе, севере, в центре Жамбылской, на западе, юге, востоке Западно-Казахстанской, на западе, севере, северо-востоке, в центре Актюбинской, на севере Алматинской областей, на юге Карагандинской, Костанайской областей и области Улытау ожидается чрезвычайная пожарная опасность.
Ранее собщалось, что в некоторых регионах Казахстана ожидаются дожди с переходом в снег.