В Астане и 16 областях РК объявлено штормовое предупреждение

В Астане и 15 областях Казахстана 3 сентября объявлено штормовое предупреждение, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу РГП «Казгидромет».

В Астане ветер северный днем порывы 15-20 м/с.

В Шымкенте сохранится чрезвычайная (5 класс) пожарная опасность.

Днем на западе, севере, в центре области Абай ожидается временами сильный дождь, гроза. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный на севере, юге, в центре области 15-20 м/с. На западе, северо-западе, юге, в центре области сохранится чрезвычайная пожарная опасность. В Семее днем ожидается гроза. Ветер северо-западный днем порывы 15-18 м/с.

На севере, востоке Акмолинской области ожидается сильный дождь. Ветер северный, северо-западный утром и днем на западе, севере области порывы 15-20 м/с.

Ночью в Каргалинском районе Актюбинской области на поверхности почвы ожидаются заморозки 1 градус. Ветер северо-восточный на юге области порывы 15-20 м/с.

На севере, западе Алматинской области сохранится высокая пожарная опасность.

Днем на севере, юге, востоке Атырауской области ожидается пыльная буря. Ветер северо-восточный, восточный днем на севере, юге, востоке области порывы 15-20 м/с. На большей части области сохранится чрезвычайная пожарная опасность. В Атырау днем ожидается пыльная буря. Ветер северо-восточный, восточный днем порывы 15-18 м/с Сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на западе, севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный на севере, востоке, в центре области 15-20 м/с.

На севере, востоке области Жетысу ожидается ветер юго-западный 15-20 м/с, в районе Алакольских озер порывы 25 м/с.

В Западно-Казахстанской области ветер северо-восточный днем на западе, юге, в центре области порывы 15-20 м/с. На западе, севере ожидается высокая пожарная опасность, на большей части области сохранится чрезвычайная высокая пожарная опасность. В Уральске ожидается высокая пожарная опасность.

На севере, востоке, западе Карагандинской области ожидается гроза. Ночью и утром на западе, севере, востоке области туман. Ветер северо-западный, западный днем на юго-востоке области порывы 15-20 м/с. На западе, востоке области сохранится высокая пожарная опасность. В Караганде ожидается гроза. Ночью и утром туман.

Днем на западе, юго-востоке Костанайской области ожидается гроза. Ночью и утром на севере, западе области ожидается туман. Ветер северный днем на западе, востоке, юге области порывы 15-20 м/с. Ночью на северо-западе области на поверхности почвы ожидаются заморозки 1 градус.

В Кызылординской области ожидается ветер северный, северо-восточный на севере, в центре области 15-20 м/с. На большей части области сохранится чрезвычайная пожарная опасность, в центре, на северо-востоке области высокая пожарная опасность. В Кызылорде сохранится высокая пожарная опасность.

В Мангистауской области ожидается ветер северо-восточный на северо-западе, юге области порывы 15-20 м/с. По области сохранится чрезвычайная пожарная опасность. В Актау сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

На юге, востоке Павлодарской области ожидается сильный дождь. Ветер северо-западный на севере области 15-20 м/с.

Ночью в Северо-Казахстанской области ожидается ветер северный порывы 15-20 м/с, днем 15-20, порывы 23 м/с. В Петропавловске ожидается ветер северный порывы 15-20 м/с.

Днем в горных районах Туркестанской области ожидается гроза. Утром и днем на севере, западе области пыльная буря. Ветер северо-восточный утром и днем на севере, западе, в горных районах области 15-20 м/с. На большей части области сохранится чрезвычайная (5 класс) пожарная опасность. В Туркестане днем временами ожидается пыльная буря. Ветер северо-восточный днем порывы 15-20 м/с. Сохранится чрезвычайная (5 класс) пожарная опасность.

На севере, востоке области Улытау ожидается гроза. Ночью и утром на востоке области туман. На большей части области сохранится высокая пожарная опасность, на юге области чрезвычайная пожарная опасность. В Жезказгане сохранится высокая пожарная опасность.