В «Алтын-Эмеле» зафиксировали семью зимующих тихих лебедей
В национальном парке «Алтын-Эмель» специалисты зафиксировали семейство тихих лебедей (Сygnus cygnus). Обычно эти птицы мигрируют в теплые края и не проводят зиму в данных широтах, поэтому их присутствие в холодное время года — уникальное и редкое явление природы, передает агентство Kazinform.
Эксперты связывают это с потеплением климата и сохранением незамерзающих водоемов. Это в свою очередь создает благоприятные условия для зимовки птиц.
Отмечается, что данный факт подтверждает устойчивость и высокое биологическое разнообразие экосистемы Алтын-Емеля.
Напомним, что в национальном парке «Алтын-Эмель», расположенном в области Жетысу, специалисты установили еще одно GPS-устройство на снежного барса
Ранее в Иле-Алатауском государственном национальном природном парке фотоловушка зафиксировала сразу пять видов диких животных, включая занесенного в Красную книгу Республики Казахстан снежного барса.