РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    12:56, 14 Январь 2026 | GMT +5

    В «Алтын-Эмеле» зафиксировали семью зимующих тихих лебедей

    В национальном парке «Алтын-Эмель» специалисты зафиксировали семейство тихих лебедей (Сygnus cygnus). Обычно эти птицы мигрируют в теплые края и не проводят зиму в данных широтах, поэтому их присутствие в холодное время года — уникальное и редкое явление природы, передает агентство Kazinform.

    лебеди, нацпарк, Алтын-Эмель
    Фото: Национальный парк «Алтын-Эмель»

    Эксперты связывают это с потеплением климата и сохранением незамерзающих водоемов. Это в свою очередь создает благоприятные условия для зимовки птиц.

    Отмечается, что данный факт подтверждает устойчивость и высокое биологическое разнообразие экосистемы Алтын-Емеля.

    Напомним, что в национальном парке «Алтын-Эмель», расположенном в области Жетысу, специалисты установили еще одно GPS-устройство на снежного барса

    Ранее в Иле-Алатауском государственном национальном природном парке фотоловушка зафиксировала сразу пять видов диких животных, включая занесенного в Красную книгу Республики Казахстан снежного барса.

    Теги:
    Птицы Природа Национальные парки
    Айгерим Коппаева
    Айгерим Коппаева
    Автор
    Сейчас читают