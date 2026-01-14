В «Алтын-Эмеле» зафиксировали семью зимующих тихих лебедей

Эксперты связывают это с потеплением климата и сохранением незамерзающих водоемов. Это в свою очередь создает благоприятные условия для зимовки птиц.

Отмечается, что данный факт подтверждает устойчивость и высокое биологическое разнообразие экосистемы Алтын-Емеля.

Напомним, что в национальном парке «Алтын-Эмель», расположенном в области Жетысу, специалисты установили еще одно GPS-устройство на снежного барса

Ранее в Иле-Алатауском государственном национальном природном парке фотоловушка зафиксировала сразу пять видов диких животных, включая занесенного в Красную книгу Республики Казахстан снежного барса.