    Фотоловушка зафиксировала пять видов редких животных в Иле-Алатауском нацпарке

    В Иле-Алатауском государственном национальном природном парке фотоловушка зафиксировала сразу пять видов диких животных, включая занесенного в Красную книгу Республики Казахстан снежного барса, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Кадр из видео

    Как сообщили в нацпарке, фотоловушка была установлена на одной из троп, которой животные регулярно пользуются в зимний период. В объектив камеры попали дикий кабан (Sus scrofa), сибирский козерог (Capra sibirica), горностай (Mustela erminea), кеклик (Alectoris chukar), а также редкий ирбис (Panthera uncia).

    Кадр из видео

    Отмечается, что данный участок представляет собой естественную точку пересечения путей миграции диких животных. Фиксация снежного барса подтверждает эффективность проводимых мониторинговых мероприятий и указывает на стабильное состояние горной экосистемы.

    Кадр из видео

    По данным специалистов, на территории Иле-Алатауского национального парка и прилегающих участков насчитывается около 40 особей снежного барса. Информация, получаемая с помощью фотоловушек, используется для научных исследований, мониторинга численности животных и охраны их среды обитания.

    Кадр из видео

    Ранее сообщалось, что в национальном парке «Алтын-Эмель», расположенном в области Жетысу, специалисты установили еще одно GPS-устройство на снежного барса.

