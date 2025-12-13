РУ
    Снежного барса оснастили GPS-ошейником в «Алтын-Эмеле»

    В национальном парке «Алтын-Эмель», расположенном в области Жетысу, специалисты установили еще одно GPS-устройство на снежного барса, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Скрин из видео

    В ближайшее время навигационными ошейниками планируют оснастить еще двух особей.

    По данным сотрудников парка, спутниковые ошейники позволяют в режиме реального времени получать информацию о перемещениях хищников, анализировать маршруты их миграции, выявлять потенциальные угрозы и разрабатывать меры по их предотвращению. Оборудование полностью экологично и безопасно для животных.

    Уникальная научная работа реализуется совместно с Комитетом науки Министерства науки и высшего образования РК и Институтом зоологии. Отмечается, что нынешний барс стал крупнейшим из всех зарегистрированных с начала исследования.

    В Казахстане продолжаются комплексные мероприятия по изучению и сохранению популяции снежного барса — одного из самых редких и уязвимых видов фауны страны.

    Напомним, ранее сообщалось, что Кыргызстан передал снежных барсов Алтаю для восстановления популяции.

