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В Алматы возложили цветы к монументу Независимости

Автор:  
Еламан Турысбеков
16 Декабря 2020, 10:25
В Алматы возложили цветы к монументу Независимости

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев и участники декабрьских событий 1986 года возложили цветы к монументу Независимости Республики Казахстан, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В честь 29-летия Независимости на площади Республики собрались более 100 человек, чтобы принять участие в торжественной церемонии возложения цветов к монументу Независимости.

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Торжественную церемонию сопровождала музыка в исполнении военно-духового оркестра.

По сложившейся традиции к главному символу независимости для возложения цветов приехали также представители совета ветеранов, общественных объединений, участники декабрьских событий 1986 года, молодежные организации, а также жители города.

В рамках мероприятия военнослужащие Алматинского регионального гарнизона прошли торжественным маршем перед участниками церемонии.

Монумент Независимости был открыт на Площади Республики 16 декабря 1996 года по Указу Первого Президента РК Нурсултана Назарбаева. Руководителем авторской группы стал заслуженный архитектор республики, потомок Шокана Валиханова Шота Валиханов.

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