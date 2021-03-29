АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы началась третья волна коронавируса. Об этом в прямом эфире на телеканале «Алматы» сказал аким города Бакытжан Сагинтаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным акима, в городе количество крайне тяжелых пациентов с коронавирусом растет - их уже 35, в тяжелом состоянии - 257, со средней тяжестью заболевания - 2454. В отделении реанимации находятся 145 больных коронавирусом.

Журналисты в ходе эфира у акима спросили, означает ли это, что в городе началась третья волна коронавируса.

«Я думаю, что да. По сравнению с прошлогодним летним периодом, сегодня мы имеем уже 510 случаев КВИ, вчера было 450, безусловно, мы имеем новую вспышку, она связана с новыми штаммами, которые обнаружены в нашем городе. Город открыт, страна открытая. Люди ездят, выезжают на командировки, на отдых, оттуда прибывают к нам тоже. В мире сейчас в более 120 странах обнаружены британские или другие штаммы. Поэтому надо к этому готовится, и все должны понимать, что ситуация непростая. Надо соблюдать все меры предосторожности», - сказал аким.

Ранее Бакытжан Сагинтаев рассказал о текущей ситуации с коронавирусом в Алматы.

Напомним, главный государственный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин продлил ранее подписанное постановление до 12 апреля и внес дополнительные изменения.

Согласно постановлению, метро и автобусы будут ездить в штатном режиме в будние дни, а в выходные с ограничением. Непродуктивные рынки и ТРЦ не будут работать до 12 апреля.

Напомним, ранее аким Алматы Бакытжан Сагинтаев ознакомился с ходом снабжения города лекарственными средствами.