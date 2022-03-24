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В Алматы будут поставлять капусту из Туркестанской области

Автор:  
Еламан Турысбеков
24 Марта 2022, 11:10
В Алматы будут поставлять капусту из Туркестанской области

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Акиматы Алматы и Туркестанской области подписали меморандум о взаимном сотрудничестве по прямым поставкам раннеспелой тепличной капусты, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ходе выездного совещания стороны посетили ряд крестьянских хозяйств в Сарыагашском, Келесском и Сайрамском районах Туркестанской области.

В рамках достигнутых договоренностей в период с 15 апреля по 15 мая 2022 года в торговые сети Алматы напрямую с фермерских полей будет доставлено 550 тонн капусты. При этом розничная цена на полке составит около 185 тг/кг.

«Согласно меморандуму, с июня 2022 года будут также организованы бесперебойные поставки капусты, выращенной на открытом грунте, в объеме около двух тысяч тонн. Предпринятые меры позволят сдержать цены на капусту, не допустить необоснованного повышения цен на социально значимую продукцию, в том числе в период межсезонья», - сообщили в пресс-службе акимата города.


Алматы   Туркестанская область   Акимат   Сельское хозяйство   Общество  
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