В Алматинской области от пожара спасли 50 частных домов

Благодаря оперативным и слаженным действиям сотрудников МЧС удалось предотвратить распространение огня на жилой сектор. В результате принятых мер спасено 50 частных жилых домов. Жертв и пострадавших нет.

Фото: МЧС РК

Вертолёт «Казавиаспас» МЧС выполнил 12 прицельных сбросов воды всего около 36 тонн. Это позволило оперативно локализовать пожар и значительно снизить интенсивность горения.

В тушении огня приняли участие порядка 40 человек личного состава, 9 единиц техники, а также вертолёт «Казавиаспас» МЧС.

Ранее сообщалось, что спасатели МЧС тушат загорание камыша в Алматинской области.