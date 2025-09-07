РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    20:49, 06 Сентябрь 2025 | GMT +5

    В Алматинской области от пожара спасли 50 частных домов

    Возгорание камыша и сухой травы в селе Алмалыбак Карасайского района Алматинской области полностью ликвидировано. Площадь возгорания составила около 7 гектаров, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

    возгорание камыша потушили в Алматинской области
    Фото: кадр из видео МЧС

    Благодаря оперативным и слаженным действиям сотрудников МЧС удалось предотвратить распространение огня на жилой сектор. В результате принятых мер спасено 50 частных жилых домов. Жертв и пострадавших нет.

    Возгорание камыша потушили в Алматинской области
    Фото: МЧС РК

    Вертолёт «Казавиаспас» МЧС выполнил 12 прицельных сбросов воды всего около 36 тонн. Это позволило оперативно локализовать пожар и значительно снизить интенсивность горения.

    В тушении огня приняли участие порядка 40 человек личного состава, 9 единиц техники, а также вертолёт «Казавиаспас» МЧС.

    Ранее сообщалось, что спасатели МЧС тушат загорание камыша в Алматинской области.

    Жанара Мухамедиярова
