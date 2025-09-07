В Алматинской области от пожара спасли 50 частных домов
Возгорание камыша и сухой травы в селе Алмалыбак Карасайского района Алматинской области полностью ликвидировано. Площадь возгорания составила около 7 гектаров, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.
Благодаря оперативным и слаженным действиям сотрудников МЧС удалось предотвратить распространение огня на жилой сектор. В результате принятых мер спасено 50 частных жилых домов. Жертв и пострадавших нет.
Вертолёт «Казавиаспас» МЧС выполнил 12 прицельных сбросов воды всего около 36 тонн. Это позволило оперативно локализовать пожар и значительно снизить интенсивность горения.
В тушении огня приняли участие порядка 40 человек личного состава, 9 единиц техники, а также вертолёт «Казавиаспас» МЧС.
Ранее сообщалось, что спасатели МЧС тушат загорание камыша в Алматинской области.