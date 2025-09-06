Спасатели МЧС тушат загорание камыша в Алматинской области

К тушению пожара задейственные силы и средства ДЧС Алматинской области и города Алматы, а также вертолет с водосливным устройством «Казавиаспас» МЧС РК.

На данный час воздушным судном выполнено пять сброса воды. Работы по ликвидации возгорания продолжаются.

Ситуация под контролем МЧС. Угрозы населенным пунктом нет.

Ранее сообщалось, что возгорании трубы произошло на нефтеперерабатывающем заводе в Казахстане.