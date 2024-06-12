В Алматы загорелась гостиница

Пожар произошел в двухэтажной гостинице в Алатауском районе Алматы, самостоятельно эвакуировались с места 10 человек, передает корреспондент агентства Kazinform.

12 июня в 06:00 силы и средства ДЧС направлены по повышенному рангу в Алатауский район, ​микрорайон Карасу, улица Молодежная.

— По прибытии через 5 минут установлено загорание открытым пламенем двухэтажного гостиничного комплекса на общей площади 250 квадратных метров. Также произошло обрушение кровли. Внутри находились 10 человек, они самостоятельно эвакуировались. Огонь перекинулась также на торговые бутики, которые находились рядом. Также частично пострадали два частных жилых дома, в частности загорелась кровля на общей площади 90 квадратных метров по улице Молодежная, — сказал и. о. начальника ДЧС Алматы Асан Айтеев.

В пресс-службе ДЧС отметили, что с места пожара эвакуировано четыре газовых баллона. Пожар локализован в 06:45 и ликвидирован в 07:00. Информация о пострадавших не поступала. Причина пожара устанавливается. Задействовано 21 единицы техники и 75 человек личного состава.

Напомним, в Казахстане количество гостиниц достигло 2 237, что на 36 единиц больше в сравнении с прошлым годом. Самое большое их количество в Алматы (232).