Число гостиниц в Казахстане растет
В Казахстане количество гостиниц достигло 2 237, что на 36 единиц больше в сравнении с прошлым годом, передает агентство Kazinform со ссылкой на Бюро Национальной статистики РК.
Самое большое количество гостиниц в городах Алматы (232) и Астана (190), а также в Карагандинской области (139).
В столице количество гостиниц за год выросло на 12 единиц, самый большой спад показала Костанайская область, там количество гостиниц сократилось на 11 ед.
Всего за первый квартал этого года в гостиницах обслужено 1,4 млн посетителей, объем оказанных услуг составил 45 млрд тенге.
По сравнению с прошлым годом число гостиниц, имеющих какую-либо категорию звезд, сократилось на 6 ед.
Так, на сегодня общее их число составляет 117 ед.:
- 5* – 25 ед.
- 4* – 55 ед.
- 3* – 31 ед.
- 2* – 4 ед.
- 1* – 2 ед.
Пятизвездочные отели расположены в 10 регионах Казахстана, средняя стоимость на одного человека в сутки составляет 55,5 тыс. тг.