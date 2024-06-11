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    16:32, 11 Июнь 2024 | GMT +6

    Число гостиниц в Казахстане растет

    гостиница отель қонақ үй
    Фото: Максат Шагырбаев/ Kazinform

    В Казахстане количество гостиниц достигло 2 237, что на 36 единиц больше в сравнении с прошлым годом, передает агентство Kazinform со ссылкой на Бюро Национальной статистики РК.

    Самое большое количество гостиниц в городах Алматы (232) и Астана (190), а также в Карагандинской области (139).

    В столице количество гостиниц за год выросло на 12 единиц, самый большой спад показала Костанайская область, там количество гостиниц сократилось на 11 ед.

    Всего за первый квартал этого года в гостиницах обслужено 1,4 млн посетителей, объем оказанных услуг составил 45 млрд тенге.

    По сравнению с прошлым годом число гостиниц, имеющих какую-либо категорию звезд, сократилось на 6 ед.

    Так, на сегодня общее их число составляет 117 ед.:

    • 5* – 25 ед.
    • 4* – 55 ед.
    • 3* – 31 ед.
    • 2* – 4 ед.
    • 1* – 2 ед.

    Пятизвездочные отели расположены в 10 регионах Казахстана, средняя стоимость на одного человека в сутки составляет 55,5 тыс. тг. 

    Теги:
    Туризм Казахстан Общество Статистика
    Гульсара Кенбаева
    Автор
    Гульсара Кенбаева
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