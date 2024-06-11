Число гостиниц в Казахстане растет

В Казахстане количество гостиниц достигло 2 237, что на 36 единиц больше в сравнении с прошлым годом, передает агентство Kazinform со ссылкой на Бюро Национальной статистики РК.

Самое большое количество гостиниц в городах Алматы (232) и Астана (190), а также в Карагандинской области (139).

В столице количество гостиниц за год выросло на 12 единиц, самый большой спад показала Костанайская область, там количество гостиниц сократилось на 11 ед.

Всего за первый квартал этого года в гостиницах обслужено 1,4 млн посетителей, объем оказанных услуг составил 45 млрд тенге.

По сравнению с прошлым годом число гостиниц, имеющих какую-либо категорию звезд, сократилось на 6 ед.

Так, на сегодня общее их число составляет 117 ед.:

5* – 25 ед.

4* – 55 ед.

3* – 31 ед.

2* – 4 ед.

1* – 2 ед.

Пятизвездочные отели расположены в 10 регионах Казахстана, средняя стоимость на одного человека в сутки составляет 55,5 тыс. тг.