В Алматы прощаются с Муратом Ауэзовым

В Алматы провожают в последний путь культуролога, искусствоведа, заслуженного деятеля страны Мурата Ауэзова, передает корреспондент агентства Kazinform.

Церемония прощания проходит в Казахском национальном театре драмы имени Мухтара Ауэзова.

Фото: Александр Павский / Kazinform

Проводить в последний путь известного культуролога пришли сотни людей, среди которых государственные и общественные деятели, члены Правительства, депутаты, представители акимата города, родные и близкие, друзья, коллеги и другие.

Фото: Александр Павский / Kazinform

Выступая перед собравшимися, Советник Президента РК Малик Отарбаев выразил соболезнования родным и близким Мурата Ауэзова и зачитал письмо-соболезнование Президента РК Касым-Жомарта Токаева.

Глава государства в своем письме отметил, что культуролог Мурат Ауэзов внес большой вклад в развитие культуры Казахстана, а также отметил его значимую роль в общественной жизни страны.

— Мурат Мухтарович был интеллигентной, мудрой личностью, посвятившей всю свою сознательную жизнь продвижению духовности нации, расширению кругозора казахской науки. Он глубоко изучил казахскую литературу, культуру, историю, оставил неизмеримое наследие. Он внес большой вклад в рост международного авторитета Казахстана своими политическими общественными делами, — говорится в письме Главы государства

Фото: Александр Павский / Kazinform

В церемонии прощания также принял участие депутат сената РК Нурторе Жусип, который зачитал письмо со словами соболезнования от имени Спикера Сената РК Маулена Ашимбаева.

Также свои соболезнования передали Премьер-министр Олжас Бектенов и Спикер Мажилиса Ерлан Кошанов.

Фото: Александр Павский / Kazinform

Известный культуролог будет похоронен на кладбище Кенсай в Алматы.

Фото: Александр Павский / Kazinform

14 июня на 82-м году жизни скончался казахстанский общественный деятель, известный востоковед, тюрколог, культуролог, эссеист, дипломат Мурат Мухтарович Ауэзов.

О том, какой вклад в общественную, дипломатическую и культурную деятельность Казахстана внес Мурат Мухтарович — в материале корреспондента агентства Kazinform.