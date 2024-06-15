Чем запомнился Мурат Ауэзов

На 82-м году жизни скончался казахстанский общественный деятель, известный востоковед, тюрколог, культуролог, эссеист, дипломат Мурат Мухтарович Ауэзов. О том, какой вклад в общественную, дипломатическую и культурную деятельность Казахстана внес Мурат Мухтарович — в материале корреспондента агентства Kazinform.

Образование и начало карьерного пути

Мурат Ауэзов родился 1 января 1943 года в селе Мерке Жамбылской области. Его отец –выдающийся писатель казахской литературы, драматург, ученый и автор первого казахского романа-эпопеи «Путь Абая» Мухтар Ауезов.

В 1965 году он окончил Институт восточных языков при Московском государственном университете имени М. В. Ломоносова по специальности филолог-востоковед. Также Мурат Ауэзов — аспирант Института мировой литературы Академии наук СССР (1966–1969 гг.) и кандидат филологических наук (1969 г.).

Трудовой стаж начал в 1965–1966 году в должности стажера-исследователя Института народов Азии и Африки Академии наук СССР.

С 1970 по 1976 год руководил работой группы эстетики Института философии и права, которая подготовила коллективную монографию «Эстетика кочевья» (1975), (1969-1977).

В разные годы работал литературным консультантом Союза писателей Казахстана (1977-1980), заведующим отделом Центрального совета Общества охраны памятников истории и культуры Казахской ССР (1980-1982), главным редактором и художественным руководителем киностудии «Казахфильм» (1982-1988) и председателем Главной редакционной коллегии по художественному переводу и литературным взаимосвязям при Союзе писателей Казахстана (1988-1989).

С 1992 по 1995 года Мурат Ауэзов трудился на должности Чрезвычайного и Полномочного посла Республики Казахстан в Китайской Народной Республике.

Следующие 3 года работал заведующим отделом истории и теории культуры Научного центра проблем культуры и художественным руководителем телерадиокомпании «Мир» в Казахстане. В 1998 году был начальником Алматинского областного управления информации и общественного согласия.

Далее стал ведущим научным сотрудником Дома-музея Мухтара Ауэзова, исполнительным директором — Президентом Фонда «Сорос-Казахстан» (1999–2003 гг.).

С 2003 по 2007 года занимал должность Генерального директора Национальной библиотеки Республики Казахстан. А после этого был Президентом Фонда Мухтара Ауэзова.

Невада-Семипалатинск и другая общественная работа

В 1989 году, 35 лет назад, было образовано Международное антиядерное движение «Невада-Семей», которое объединило интеллигенцию в борьбе с ядерным оружием.

С 1989 по 1990 года Мурат Ауэзов являлся вице-президентом этого масштабного во всех смыслах движения. В 1989 году движение остановило на Семипалатинском полигоне 11 взрывов, из запланированных 18. Удалось осуществить только 7, последний взрыв состоялся 19 октября.

Программа движения «Невада-Семипалатинск» вылилась в программу международного антиядерного альянса. Был принят Договор о всеобъемлющем запрете испытаний ядерного оружия. Большинство стран поставило под ним свои подписи.

До этого он был одним из создателей и лидеров неформального молодежного движения «Жас Тулпар» (1963–1969 гг.). Также был одним из учредителей Общественного фонда «Общественная защита» (2001 г.), а с 2005 председательствовал на «Форуме культурологов Алматы».

Был членом творческих Союзов писателей, кинематографистов, Пен-клуба Казахстана, Национального Совета при Президенте Республики Казахстан, Общественного Совета Государственной программы «Культурное наследие», Национальной комиссии Республики Казахстан по делам ЮНЕСКО, Неправительственной организации «Беседы на шелковом пути».

Более того, с 1990 года — депутат Верховного Совета Казахской ССР, член Комитета по национальной политике, развитию культуры и языка. В следующие 2 года был председателем Комитета Верховного Совета Республики Казахстан по внешним отношениям и межпарламентским связям. С 1999 года был кандидатом в депутаты Мажилиса Парламента Республики Казахстан второго созыва, а с 2007 года Мурат Ауэзов являлся членом совета Общественной палаты при Мажилисе Парламента Республики Казахстан.

Мурат Ауэзов также обладатель ордена «Курмет» (2006 г.), Медали «Қазақстан Конституциясына 10 жыл» (2005 г.), бронзовой медали ЮНЕСКО за вклад в изучение и возрождение Великого Шелкового пути и имел почетное звание «Казахстан Республикасынын кайраткери» (2001 г.).

Лауреат премии «Тарлан», учрежденной Клубом меценатов Казахстана в категории «За вклад в области просвещения» (2003 г.), премии «Алтын асық», специальной премии фестиваля-конкурса «Алтын Адам-Человек года» (2005 г.), премии в номинации «Интеллигенция для интеллигенции», учрежденной Ассоциацией «Золотой век» и редакцией журнала «Тамыр» (2005 г.), премии Академии журналистики Казахстана «Алтын жулдыз-2005» в номинации «Лучшая авторская программа» (2005 г.).

В 2005 году он также получил благодарность за вклад в изучение и консервацию, реставрацию и музеефикацию памятников истории и культуры Республики Казахстан и в связи с награждением Научно-исследовательского и проектного института памятников материальной культуры Золотой медалью Международного фонда «За высокое качество в деловой практике».

Помимо всего этого, Мурат Ауэзов — автор свыше 200 публикаций по теории и практике художественного процесса. Автор монографий: «Времен связующая нить» (Алматы, 1972), «Иппокрена. Хождения к колодцам времен» (Алматы, 1997), и один из составителей «Уйти, чтобы вернуться» (Алматы, 2002).