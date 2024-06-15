На 82-ом году жизни скончался Мурат Ауэзов

Сегодня на 82-ом году жизни скончался казахстанский общественный деятель, известный востоковед, тюрколог, культуролог, эссеист, дипломат Мурат Мухтарович Ауэзов, передает агентство Kazinform со ссылкой на страницу в Facebook журналиста, президента Казахского ПЕН клуба Бигельды Габдуллина.

- ПРИШЛА ПЕЧАЛЬНАЯ ВЕСТЬ: после долгой болезни ушел из жизни гордость нации, выдающийся мыслитель МУРАТ АУЭЗОВ!!! Прощай дорогой Мурат Мухтарович! - написал на своей странице Бигельды Габдуллин.

Мурат Ауэзов родился 1 января 1943 года в селе Мерке Жамбылской области в семье выдающегося писателя казахской литературы, драматурга, ученого и автора первого казахского романа-эпопеи «Путь Абая» Мухтара Ауезова. Благодаря наставлениям отца он проникся любовью и уважением к родному языку, народу и культурному наследию.

В 1965 году окончил Институт восточных языков при Московском государственном университете имени М.В. Ломоносова по специальности филолог-востоковед. После провозглашения Казахстаном своей независимости, он принял активное участие в преобразовании страны, был депутатом парламента, занимался литературными исследованиями и стал первым Послом Республики Казахстан в Китайской Народной Республике.

Автор свыше 200 публикаций по теории и практике художественного процесса, а также таких известных монографий как «Времен связующая нить» (1972), «Иппокрена. Хождения к колодцам времен» (1997), и «Уйти, чтобы вернуться» (2002).

С 2007 года М. Ауезов возглавлял Фонд имени Мухтара Ауэзова.

Kazinform выражает искренние соболезнования по случаю утраты родным и близким Мурата Мухтаровича.