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    10:40, 26 Май 2024 | GMT +6

    В Алматы прощаются с известным академиком Торегельды Шармановым

    В Алматы прощаются с известным академиком Торегельды Шармановым
    Фото: Александр Павский / Kazinform

    В Алматы началась церемония  прощания с президентом Казахстанской академии питания и легендой мирового здравоохранения, академиком Торегельды Шармановым, передает корреспондент агентства Kazinform с места событий. 

    Траурная церемония проходит в студенческом театре Казахского Национального медицинского университета имени С. Д. Асфендиярова. Проводить в последний путь Торегельды Шарманова пришли около тысячи человек, среди которых государственные и общественные деятели, члены Правительства, аким города, депутаты, представители здравоохранения, акимата, друзья, родственники, коллеги и другие.

    В Алматы прощаются с известным академиком Торегельды Шармановым

    Уже за полчаса до начала церемонии прощания в театре собралось большое количество людей. Здесь дежурит несколько сотрудников полиции, которые обеспечивают правопорядок.

    В Алматы прощаются с известным академиком Торегельды Шармановым

    Председатель Мажилиса Парламента Казахстана Ерлан Кошанов во время своего выступления зачитал письмо-соболезнование Президента РК Касым-Жомарта Токаева.

    Также письмо соболезнования семьям и близким академика направил Премьер-министр РК Олжас Бектенов. Его зачитала заместитель премьер-министра Республики Казахстан Тамара Дуйсенова.

    На церемонии прощания также с речью выступил Аким Алматы Ерболат Досаев.

    Известный нутрицолог будет похоронен на кладбище Кенсай в Алматы.

    Накануне ушел из жизни президент Казахстанской академии питания, легенда мирового здравоохранения и гордость казахстанской медицины академик Торегельды Шарманов. Ему было 93 года.

    Теги:
    Соболезнования Медицина Академик Видео Алматы
    Еламан Турысбеков
    Автор
    Еламан Турысбеков
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