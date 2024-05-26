В Алматы прощаются с известным академиком Торегельды Шармановым

В Алматы началась церемония прощания с президентом Казахстанской академии питания и легендой мирового здравоохранения, академиком Торегельды Шармановым, передает корреспондент агентства Kazinform с места событий.

Траурная церемония проходит в студенческом театре Казахского Национального медицинского университета имени С. Д. Асфендиярова. Проводить в последний путь Торегельды Шарманова пришли около тысячи человек, среди которых государственные и общественные деятели, члены Правительства, аким города, депутаты, представители здравоохранения, акимата, друзья, родственники, коллеги и другие.

Уже за полчаса до начала церемонии прощания в театре собралось большое количество людей. Здесь дежурит несколько сотрудников полиции, которые обеспечивают правопорядок.

Председатель Мажилиса Парламента Казахстана Ерлан Кошанов во время своего выступления зачитал письмо-соболезнование Президента РК Касым-Жомарта Токаева.

Также письмо соболезнования семьям и близким академика направил Премьер-министр РК Олжас Бектенов. Его зачитала заместитель премьер-министра Республики Казахстан Тамара Дуйсенова.

На церемонии прощания также с речью выступил Аким Алматы Ерболат Досаев.

Известный нутрицолог будет похоронен на кладбище Кенсай в Алматы.

Накануне ушел из жизни президент Казахстанской академии питания, легенда мирового здравоохранения и гордость казахстанской медицины академик Торегельды Шарманов. Ему было 93 года.