Президент выразил соболезнования родным и близким академика Торегельды Шарманова

Президент Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования в связи с кончиной выдающегося ученого, президента Казахской академии питания, Қазақстанның Еңбек Ері Торегельды Шарманова.

— Торегельды Шарманович, посвятивший всю свою жизнь здоровью нации, был уникальной личностью. Он отдал все свои силы развитию отечественной медицины, был у истоков многих полезных и добрых начинаний. Благодаря его деятельности в Казахстане были значительно расширены горизонты науки о питании, было налажено сотрудничество со Всемирной организацией здравоохранения, ЮНИСЕФ и другими международными структурами. Он сформировал новую научную школу и воспитал целую плеяду учеников. Светлый образ Торегельды Шармановича навсегда останется в памяти нашего народа, — говорится в телеграмме.