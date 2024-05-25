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    11:35, 25 Май 2024 | GMT +6

    Президент выразил соболезнования родным и близким академика Торегельды Шарманова

    Касым-Жомарт Токаев
    Фото: Акорда

    Глава государства направил телеграмму соболезнования родным и близким государственного и общественного деятеля, академика Торегельды Шарманова, передает агентство Kazinform.

    Президент Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования в связи с кончиной выдающегося ученого, президента Казахской академии питания, Қазақстанның Еңбек Ері Торегельды Шарманова.

    — Торегельды Шарманович, посвятивший всю свою жизнь здоровью нации, был уникальной личностью. Он отдал все свои силы развитию отечественной медицины, был у истоков многих полезных и добрых начинаний. Благодаря его деятельности в Казахстане были значительно расширены горизонты науки о питании, было налажено сотрудничество со Всемирной организацией здравоохранения, ЮНИСЕФ и другими международными структурами. Он сформировал новую научную школу и воспитал целую плеяду учеников. Светлый образ Торегельды Шармановича навсегда останется в памяти нашего народа, — говорится в телеграмме.

    Сегодня, 25 мая ушел из жизни президент Казахстанской академии питания, легенда мирового здравоохранения и гордость казахстанской медицины академик Торегельды Шарманов. Ему было 93 года.

    Теги:
    Соболезнования Медицина Токаев Касым-Жомарт Академик
    Аружан Сердалина
    Автор
    Аружан Сердалина
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