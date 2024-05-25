Умер известный академик Торегельды Шарманов

Ушел из жизни президент Казахстанской академии питания, легенда мирового здравоохранения и гордость казахстанской медицины академик Торегельды Шарманов. Ему было 93 года, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как сообщили в пресс-службе Казахского Национального медицинского университета имени С. Д. Асфендиярова, отец Алма-Атинской декларации по ПМСП и академик умер 25 мая.

— Ушел из жизни академик Торегельды Шарманов, обладатель звания Еңбек Ері — высшей степени отличия Республики Казахстан, присвоенной за выдающиеся достижения в социально-гуманитарной сфере и огромный вклад в развитие здравоохранения, — отметили в пресс-служба вуза.

Торегельды Шарманович родился 19 октября 1930 года в Карагандинской области в селе Улытау. В 1955 году с отличием окончил Карагандинский государственный медицинский институт, а в 1958 году - аспирантуру.

В разные года работал главным врачом Улытауской центральной районной больницы, заведовал отделом питания в НИИ краевой патологии Минздрава КазССР, был ректором Актюбинского государственного медицинского института, министром здравоохранения Казахской ССР.

В 1973 году основал Казахскую академию питания, затем стал заведующим кафедрой питания Центрального института усовершенствования врачей в Москве. В 1995 году основал кафедру нутрициологии КазНМУ им С. Д. Асфендиярова, создал Академию профилактической медицины.

Торегельды Шарманович в течение 12 лет возглавлял Министерство здравоохранения республики и создал непревзойденную систему первичной медико-санитарной помощи.

С 1974 года он являлся бессменным руководителем Казахской академии питания — одной из ведущих научных организаций республики.

В 2005 году академик Шарманов был удостоен высшей степени отличия Всемирной Организации Здравоохранения — премии Леона Бернара, обладателями которой за всю историю в мире было лишь 29 человек. Это своего рода Нобелевская премия в области здравоохранения.